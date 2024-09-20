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مستغانم: الإطاحة بشبكتين لتنظيم الهجرة غير الشرعية وتوقيف 29 شخص

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 10:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

مستغانم- تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم خلال 24 ساعة الماضية من الإطاحة بشبكتين لتنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 29 شخص، حسبما علم يوم الخميس لدى ذات المصالح.

وذكر المكلف بالإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني الرائد رضا غرايبية لوأج أن "احدى الشبكتين كانت تنشط بالمنطقة الغربية للولاية تتكون من 7 أشخاص بينهم امرأة يقوم باستقطاب المرشحين للهجرة غير الشرعية من مختلف الولايات".

وتم خلال هذه العملية -يضيف ذات المتحدث- حجز زورق مطاطي مجهز بمحرك بقوة 40 حصان وخمسة هواتف نقالة ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 300 أورو.

وبالموازاة مع ذلك قامت فرق الدرك الوطني خلال نفس الفترة بتوقيف 22 شخص في عمليات متفرقة عبر إقليم الاختصاص بسواحل مستغانم وهم بصدد التأهب للانطلاق في رحلة بحرية يضيف الرائد غرايبية.

ومكنت هذه العملية من توقيف مدبرين اثنين للهجرة غير الشرعية ينتميان إلى شبكة تقوم بتنظيم رحلات الإبحار السري نحو الضفة الأخرى من المتوسط انطلاقا من غابة بلدية خضرة (70 كيلومتر شرق مستغانم) ولا تزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي عناصر هذه المجموعة الإجرامية كما أشار إليه المتحدث.

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من جهتها، تمكنت الفرق العملياتية لأمن ولاية مستغانم خلال 24 ساعة الماضية من إحباط عملية هجرة غير شرعية انطلاقا من المنطقة الصخرية القريبة من ميناء الصيد والنزهة بصلامندر (بلدية مستغانم)، حسبما جاء اليوم الخميس في بيان لهذا السلك الأمني.

وقامت ذات الفرق -يضيف البيان- بتوقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و42 سنة كانوا مختبئين بين الصخور وحجزت 8 دلاء من البنزين وحقائب ظهرية تحتوي على ألبسة ولوازم الإبحار السري.

وتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين بتهمة التدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية قبل تقديمهم لوكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم يضيف ذات البيان.

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مستغانم: الإطاحة بشبكتين لتنظيم الهجرة غير الشرعية وتوقيف 29 شخص
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 10:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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