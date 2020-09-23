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تفكيك شبكة تخزين وترويج المؤثرات العقلية بعين تموشنت

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 11:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
تفكيك شبكة تخزين وترويج المؤثرات العقلية بعين تموشنت

عين تموشنت- تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن عين تموشنت من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في مجال تخزين وبيع المؤثرات العقلية في عملية نوعية سمحت بحجز قرابة نصف مليون قرص مهلوس، حسبما علم يوم الأربعاء لدى الهيئة الأمنية المذكورة.

وكللت ذات العملية بحجز 11 ألف قنينية من السوائل ذات الخصائص المؤثرة عقليا بينما تم توقيف شخصين اثنين وفق ما أضافه نفي المصدر.

وتمت العملية بناء على معلومات وردت إلى فرقة البحث والتدخل تفيد بوجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تنشط في مجال تخزين وعرض وبيع المؤثرات العقلية حيث باشرت ذات المصلحة تحرياتها الميدانية التي أفضت إلى معطيات سمحت بمداهمة مكان تخزين البضاعة المذكورة بموجب إذن تفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية (عين تموشنت) حيث تم ضبطها وحجزها علاوة على مبلغ مالي يقدر بنحو 40 مليون دج.

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وبينت التحقيقات -حسب خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي لعين تموشنت- تورط 8 أشخاص من بينهم المتهم الرئيسي المتواجد رهن الحبس بإحدى المؤسسات العقابية في قضية سابقة مماثلة.

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تفكيك شبكة تخزين وترويج المؤثرات العقلية بعين تموشنت
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 11:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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