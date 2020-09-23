تفكيك شبكة تخزين وترويج المؤثرات العقلية بعين تموشنت

وكللت ذات العملية بحجز 11 ألف قنينية من السوائل ذات الخصائص المؤثرة عقليا بينما تم توقيف شخصين اثنين وفق ما أضافه نفي المصدر.
وتمت العملية بناء على معلومات وردت إلى فرقة البحث والتدخل تفيد بوجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تنشط في مجال تخزين وعرض وبيع المؤثرات العقلية حيث باشرت ذات المصلحة تحرياتها الميدانية التي أفضت إلى معطيات سمحت بمداهمة مكان تخزين البضاعة المذكورة بموجب إذن تفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية (عين تموشنت) حيث تم ضبطها وحجزها علاوة على مبلغ مالي يقدر بنحو 40 مليون دج.
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وبينت التحقيقات -حسب خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي لعين تموشنت- تورط 8 أشخاص من بينهم المتهم الرئيسي المتواجد رهن الحبس بإحدى المؤسسات العقابية في قضية سابقة مماثلة.