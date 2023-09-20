مستغانم: انقاذ 11 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر

مستغانم - تمكنت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بمستغانم يوم الثلاثاء من انقاذ 11 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر, حسبما علم من ذات الهيئة.

و أوضح المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل عثرت نهار يوم الثلاثاء على 11 شخص بينهم قاصر على بعد 6 أميال بحرية (11 كيلومتر) شمال بلدية سيدي لخضر (50 كلم شرق مستغانم).

و تم وفقا لذات المصدر اقتياد المعنيين إلى ميناء مستغانم التجاري للقيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات قبل تسليمهم للجهات الأمنية المختصة وتقديمهم للعدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير قانونية.

وكانت ذات الوحدات قد اعترضت في وقت سابق اليوم الثلاثاء قاربين للهجرة غير الشرعية بعرض البحر كان على متنهما 32 شخصا على بعد 17 و5 أميال بحرية (31 و 9 كيلومترات) شمال مستغانم وعيزب على التوالي كما أشير إليه.