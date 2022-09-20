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قسنطينة: توزيع عما قريب 100 إعانة مالية للبناء الريفي بمنطقة الجذور

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 09:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
قسنطينة: توزيع عما قريب 100 إعانة مالية للبناء الريفي بمنطقة الجذور

قسنطينة- ستوزع ما لا يقل عن 100 إعانة مالية خاصة بالبناء الريفي برسم سنة 2021 على سكان منطقة الجذور (جنوب غرب بلدية قسنطينة) المصنفة كمنطقة ظل, حسب ما كشف عنه يوم الاثنين رئيس الجهاز التنفيذي المحلي أحمد عبد الحفيظ ساسي.

و أوضح الوالي خلال خرجة ميدانية لهذه المنطقة بأن "هذه الحصة من الإعانات المالية التي سيتم توزيعها بدءا من سنة 2021 من أصل ما مجموعه 230 طلبا للحصول على هذه الإعانات ستلبي أحد انشغالات مواطني الجذور.

و صرح  في هذا الصدد بأنه سيتم تسجيل باقي الطلبات ضمن برامج السكنات العمومية الإيجارية التي سيتم إنجازها بهذه المنطقة " في حدود توفر الجيوب العقارية".

كما إلتزم ذات المسؤول بتسجيل و إطلاق عدة مشاريع تابعة لعدة قطاعات بهذه المنطقة العمرانية النائية من بينها على وجه الخصوص صيانة الطرق و إعادة الاعتبار لنظام التموين بمياه الشرب و تجديد شبكة التطهير.

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و علاوة على برمجة عدة عمليات للتهيئة الخارجية و الحضرية أعطى والي قسنطينة تعليمات للمسؤولين المعنيين من أجل تعزيز وسائل النقل و تزويد المؤسسات التعليمية بالمطاعم المدرسية.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الجذور التي تبعد ب15 كلم عن عاصمة الولاية تحصي أكثر من 1200 ساكن من بينهم ما يقارب 500 مواطن يقطنون بقرية بونفة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 10:07
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قسنطينة: توزيع عما قريب 100 إعانة مالية للبناء الريفي بمنطقة الجذور
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 09:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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