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مكافحة عصابات الأحياء بالبليدة: توقيف 59 شخصا منذ مطلع السنة

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أيلول/سبتمبر 2020 18:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات
مكافحة عصابات الأحياء بالبليدة: توقيف 59 شخصا منذ مطلع السنة

البليدة - أوقفت مصالح أمن ولاية البليدة منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نهاية شهر أغسطس المنصرم 59 شخصا لتورطهم في جرائم حرب عصابات الاحياء، حسبما جاء اليوم الإثنين في بيان لخلية الاعلام و العلاقات العامة على مستوى هذه الهيئة الامنية.

ففي إطار محاربتها لكافة أشكال الجريمة خاصة عصابات الأحياء و هي الظاهرة التي انتشرت مؤخرا عبر عدد من أحياء الولاية مشكلة خطرا على أمن و سلامة الأشخاص و ممتلكاتهم، نظمت مصالح أمن الولاية منذ مطلع السنة الجارية و الى نهاية أغسطس المنصرم عددا من عمليات المداهمة عبر كامل الإقليم الحضري للولاية والتي أسفرت عن جملة من التوقيفات.

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وبحسب ذات البيان فقد تم توقيف 59 شخصا تورطوا في 11 قضية حرب عصابات الأحياء استعملت فيها الاسلحة البيضاء صدر في حق 27 منهم أمر ايداع ووضع ثمانية آخرين تحت الرقابة القضائية فيما استفاد 21 من الاستدعاء المباشر.

كما أوقفت ذات المصالح خلال الفترة سالفة الذكر 566 شخص لتورطهم في قضايا حمل السلاح الابيض 42 منهم أودعوا الحبس المؤقت و 26 وضعوا تحت الرقابة القضائية و 133 استفادوا من الاستدعاء المباشر فيما تم ارسال ملف 365 منهم الى النيابة وفقا لذات المصدر.

وسعيا منها الى بسط السكينة والأمان عبر جل شوارع و أحياء الولاية، لاسيما تلك التي تشهد انتشارا لأوكار الجريمة، سطرت ذات المصالح مخططا أمنيا لمكافحة عصابات الاحياء والذي يرتكز على اتخاذ جملة من الاجراءات الردعية والوقائية من شأنها وضع حد لهذه الظاهرة وكذا تكثيف عمليات المداهمة لتوقيف المتورطين في مثل هذه الجرائم، وفقا لذات البيان.

آخر تعديل على الإثنين, 21 أيلول/سبتمبر 2020 19:26
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مكافحة عصابات الأحياء بالبليدة: توقيف 59 شخصا منذ مطلع السنة
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أيلول/سبتمبر 2020 18:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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