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مكافحة الهجرة غير الشرعية: إنقاذ 485 شخص خلال عمليات متفرقة في المياه الإقليمية الوطنية

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أيلول/سبتمبر 2020 18:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
مكافحة الهجرة غير الشرعية: إنقاذ 485 شخص خلال عمليات متفرقة في المياه الإقليمية الوطنية

الجزائر - تمكنت وحدات حرس السواحل، أثناء عمليات متفرقة في المياه الإقليمية الوطنية، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري، من إنقاذ 485 شخص حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية ليتم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة، فيما تم انتشال 10 جثث لمهاجريين غير شرعيين غرقوا بعد انقلاب قواربهم، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الاثنين وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "مواصلة للجهود المبذولة من طرف قواتنا البحرية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات حرس السواحل، في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 سبتمبر 2020، من خلال 42 عملية متفرقة في مياهنا الإقليمية، من اعتراض وإنقاذ 485 شخص حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية، ليتم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة، فيما تم انتشال عشرة (10) جثث لمهاجريين غير شرعيين غرقوا بعد انقلاب قواربهم".

وتجدر الإشارة أن "العمليات التي نفذتها زوارق البحث والإنقاذ كانت موزعة على 22 عملية بالواجهة البحرية الغربية تم خلالها اعتراض وإنقاذ 255 مهاجرا غير شرعي و 19 عملية بالواجهة البحرية الشرقية تم خلالها اعتراض وإنقاذ 227 مهاجرا غير شرعي، فيما تم اعتراض وإنقاذ ثلاثة (03) مهاجرين غير شرعيين بالواجهة البحرية الوسطى".

وتعكس هذه التدخلات --يضيف ذات المصدر-- "الجهود التي تبذلها القوات البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر لاسيما الإنسانية منها والحفاظ على سلامة المواطنين".

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مكافحة الهجرة غير الشرعية: إنقاذ 485 شخص خلال عمليات متفرقة في المياه الإقليمية الوطنية
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أيلول/سبتمبر 2020 18:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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