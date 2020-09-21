تنصيب عشر رؤساء دوائر جدد بالشلف

الرئيس تبون يعزي عائلة الفنان الراحل حمدي بناني -

الرئيس تبون يشارك يوم الثلاثاء عبر تقنية التواصل المرئي في الدورة العادية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة -

الصحراء الغربية: التلكؤ في تطبيق القانون الدولي وراء تعطيل مسار التسوية -

العالم يحيي اليوم الدولي للسلام تحت شعار تشكيل السلام معا -

عنابة: الفنان حمدي بناني في ذمة الله -

تبون: الجزائر ستراجع إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وفق مصلحتها الاقتصادية -

الرئيس تبون : القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري -

الجزائر لن تتراجع عن استرجاع رفات مقاوميها -

الرئيس تبون: تعديل الدستور سيسمح بالخروج بمؤسسات جديدة قبل نهاية السنة والشعب هو الفيصل -

ضرورة محاربة المال الفاسد واضفاء الشفافية على التسيير -

تبون: تقليص قيمة التحويلات الاجتماعية دون المساس بالفئات الهشة في المجتمع -

الرئيس تبون: لا يوجد أي تضييق على حرية الصحافة في الجزائر -

تعيين رستم فاضلي محافظا لبنك الجزائر -

الرئيس تبون: للجنة المكلفة بمراجعة قانون الانتخابات مهلة شهرين ونصف لتقديم عملها -

قانون المالية لـ2021 سيحدد تفاصيل التكفل بالمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا -

السيد بوقدوم يتحادث بباماكو مع ممثلي تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات -

الرئيس تبون: الجزائر تسير نحو الاقتصاد الرقمي ولن نتسامح مع مشكل انقطاع الانترنت -

كوفيد-19: قرار فتح المدارس سوف يتخذ بالتشاورمع المختصين -

بوقادوم يتحادث بباماكو مع وفد من اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب -