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تنصيب عشر رؤساء دوائر جدد بالشلف

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أيلول/سبتمبر 2020 13:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات

الشلف- تم يوم الاثنين بالشلف تنصيب عشر رؤساء دوائر جدد في إطار الحركة الواسعة التي أجراها رئيس الجمهورية في هذا السلك.

وتم تنصيب فوزية زمالي رئيسا لدائرة بني حواء, كريم لشهب رئيسا لدائرة تنس, لخضر الوافي رئيسا لدائرة تاوقريت, عبد الرحمن مختار رئيسا لدائرة الزبوجة, بشير عباس رئيسا لدائرة أبو الحسن, حميد عبدلي رئيسا لدائرة اولاد بن عبد القادر, فتحي قادة قلوشة رئيسا لدائرة عين امران, محمد علمي رئيسا لدائرة الكريمية, محمد رضوان خوري رئيسا لدائرة اولاد فارس, محمد فقير رئيسا لدائرة وادي الفضة.

وجرت مراسم تنصيب رؤساء الدوائر الجدد تحت إشراف والي الولاية, لخضر سداس, وبحضور السلطات الولائية والأمنية والعسكرية.

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وأكد المسؤول الأول للجهاز التنفيذي في كلمة ألقاها بالمناسبة أن "هذه الحركة تأتي لإعطاء نفس جديد للتنمية المحلية والتكفل الأمثل بانشغالات المواطن لاسيما ساكنة مناطق الظل عبر الدوائر التي مستها الحركة".

كما تم على هامش هذه المراسم تكريم خمسة رؤساء دوائر تم إنهاء مهامهم ويتعلق الامر بكل من محمد نجاري و محمد هبري وسليمان لصفر ويوسف شرفاوي وغوثي شريف.فيما تم تحويل خمسة رؤساء دوائر أخرى.

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تنصيب عشر رؤساء دوائر جدد بالشلف
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 أيلول/سبتمبر 2020 13:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

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