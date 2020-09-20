مدرسة أشبال الأمة بالبليدة: تسجيل أكثر من 180 مترشحة في المسابقة الإنتقائية

البليدة - ترشح 180 مواطن من مختلف الولايات للمسابقة الإنتقائية للقبول في مدرسة أشبال الأمة "الشهيد حمود زميط" بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، حسبما ذكره لوأج اليوم الأحد رئيس مكتب الإيصال و الإعلام و التوجيه بذات المدرسة، النقيب يحة يزيد.

وأوضح النقيب يحة على هامش إنطلاق المسابقة الانتقائية التي تدوم ثلاثة أيام، أنه تحضيرا للسنة الدراسية 2020/2021، تم إستدعاء 184 مترشحة من مختلف ولايات الوطن تفوق معدلاتهن 17.60 من 20 للتنافس على 60 مقعدا بيداغوجيا بهذه المدرسة.

وأشار أنه و بصفة استثنائية بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، ستقتصر مسابقة القبول خلال هذه السنة على الفحص الطبي و الفحص البسيكوتقني إضافة إلى إختبار في اللياقة البدنية إذ تم إسقاط الإمتحان الكتابي في المواد الأساسية الذي كان يجتازه المترشحون خلال السنوات السابقة، و بدلا عن ذلك سيؤخذ المعدل السنوي المتحصل عليه خلال السنة الدراسية بعين الاعتبار.

ومن جهته، قال قائد المدرسة، العقيد مسعود طويل، أنه "تم تسخير كافة الوسائل الوقائية لإنجاح هذه المسابقة في ظل الظروف الصحية الإستثنائية كإجراء إحترازي تفاديا لإنتشار وباء كوفيد-19" لا سيما إحترام التباعد الجسدي و إرتداء الكمامات و إستعمال المعقمات الكحولية.

ومن جهتهن، بدت المترشحات اللواتي تم إستدعاؤهن لإجتياز مسابقة الدخول للمدرسة متحمسات جدا و كلهن أمل في إفتكاك مقعد بهذا الصرح العسكري التعليمي الهام، حيث أعربت رحاب (15 سنة) من ولاية المسيلة المتحصلة على معدل 17.88 عن أملها الكبير في قبولها بهذه المدرسة لتصبح طبيبة عسكرية في المستقبل.

ولم تخف قرينتها هديل من برج بوعريريج المتحصلة على معدل 18.40 حلمها في القبول بهذه المدرسة "المكتملة من جميع النواحي"، كما قالت، لتصبح إطار من إطارات المستقبل.

وبدورها قالت نور الهدى من ولاية الجلفة المتحصلة على معدل 18.06 أنها تحلم منذ الصغر في أن تعمل مع "الإطارات العسكرية الذين يسهرون على خدمة الوطن".

يذكر أن مدرسة أشبال الأمة بالبليدة هي مؤسسة للتعليم الثانوي تقع تحت الوصاية المزدوجة لوزارتي الدفاع الوطني والتربية و هي تضمن تكوينا عالي المستوى لمنتسبيها.