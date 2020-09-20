مستغانم: تنصيب رئيسة ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية

مستغانم- تم يوم الأحد بمستغانم تنصيب الرئيسة الجديدة للمحكمة الإدارية السيدة شعيب ثورية خلفا للسيد سعد شملول محمد الذي حول إلى مهام أخرى تبعا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة .

وتم خلال نفس المراسم التي عرفت حضور السلطات الولائية تنصيب السيد بن حميدة عبد الرحمي محافظ دولة جديد لدى نفس المحكمة خلفا للسيد زياني عبد الله الذي عين رئيسا للمحكمة الإدارية لسيدي بلعباس.

وقال السيد بن حميدة عبد الرحمي في تصريح لوأج عقب حفل التنصيب أن "القضاء الإداري بالجزائر يشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة لمواكبة المستجدات على الساحة الدولية لاسيما في مجالات عصرنة المرفق القضائي وتكوين الإطارات القضائية المتخصصة في هذا الميدان".

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وأضاف المتحدث أن القضاء الإداري يفصل في النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها ويسهر على الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وحمايتها.

وشغلت السيدة شعيب ثورية منصب رئيسة غرفة بمجلس قضاء معسكر قبل تعيينها تبعا للحركة الأخيرة إلى ولاية مستغانم لتشغل منصب رئيسة المحكمة الإدارية بينما كان السيد بن حميدة عبد الحي محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية لولاية المدية قبل تحويله لنفس المنصب لدى المحكمة الإدارية لمستغانم كما تمت الإشارة إليه.