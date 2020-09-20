القضاء على ارهابي بولاية جيجل

الجزائر- قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي,صباح يوم الأحد, على إرهابي خلال عملية بحث وتمشيط, ببلدية تاكسانة, ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة, حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابي (01)، صباح اليوم 20 سبتمبر 2020، خلال عملية بحث وتمشيط بواد جنجن بمنطقة أمسيف شرق بلدية تاكسانة، ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة" واوضح-- المصدر ذاته-- ان "العملية التي لا تزال متواصلة مكنت من استرجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوءين وأغراض أخرى".

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