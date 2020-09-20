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القضاء على ارهابي بولاية جيجل

  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 12:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 80 مرات
القضاء على ارهابي بولاية جيجل

الجزائر- قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي,صباح يوم الأحد, على إرهابي  خلال عملية بحث وتمشيط, ببلدية تاكسانة, ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة, حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابي (01)، صباح اليوم 20 سبتمبر 2020، خلال عملية بحث وتمشيط بواد جنجن بمنطقة أمسيف شرق بلدية تاكسانة، ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة" واوضح-- المصدر ذاته-- ان "العملية التي لا تزال متواصلة مكنت من استرجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوءين وأغراض أخرى".

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و"تأتي هذه العملية" --يضيف البيان --" لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد مدى اليقظة الدائمة، عبر كامل التراب الوطني، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".

آخر تعديل على الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 18:49
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القضاء على ارهابي بولاية جيجل
  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 12:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 80 مرة   شارك

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