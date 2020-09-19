الأغواط: تدشين أرضية تكنولوجية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية ومنشآت علمية بالقطب الجامعي

الأغواط - دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، يوم السبت، أرضية تكنولوجية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية ومنشآت علمية أخرى بالقطب الجامعي بالأغواط.

وتطلب إنجاز هذه الأرضية غلافا ماليا تفوق قيمته 294 مليون دج، وأكثر من 2ر1 مليار دج خصص لتجهيزها بمختلف الوسائل العلمية، وفق البطاقة التقنية للمشروع.

ويشرف على تأطير هذه الأرضية 250 أستاذ باحث في طور الدكتوراه أو بروفيسور، مما يضمن إعداد أبحاث ذات قيمة علمية هامة، حسب الشروحات التي قدمها مدير الجامعة، جمال بن برطال.

كما دشن وزير القطاع مجمع مخابر البحث، الذي يضم 14 مخبرا علميا عالي المستوى خاص بمختلف المجالات وهو المشروع العلمي الذي كلف أزيد من 500 مليون دج، ويتوفر على مختلف التجهيزات العلمية، إضافة إلى مطعم (120 مقعد) وإقامة داخلية مجهزة خاصة بالباحثين، وفق التوضيحات المقدمة للوفد الوزاري.

وتدعم القطاع أيضا بوحدة البحث في مجال النباتات الطبية ومجمع المصالح المشتركة الذي يضم مجمعا إداريا، ومكتبة مركزية (600 مقعد) وبناية جديدة لدار المقاولاتية.

وبالمناسبة استمع السيد بن زيان إلى عرض حول مشروع إنجاز 8.000 مقعد بيداغوجي، الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال بورشاته 85 بالمائة.

ويختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي زيارته لولاية الأغواط بإلقاء كلمة توجيهية للأسرة الجامعية عبر الوطن عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمناسبة استئناف النشاطات البيداغوجية.