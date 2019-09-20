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مستغانم: إنقاذ 13 شخصا في عرض البحر (حراس السواحل)

  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 16:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
مستغانم: إنقاذ 13 شخصا في عرض البحر (حراس السواحل)

مستغانم - تمكنت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بإنقاذ 13 شخصا بعد فقدانهم في عرض البحر منذ أيام في الساحل الشرقي لولاية مستغانم، حسبما علم يوم السبت لدى ذات الهيئة.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل عثرت في حدود منتصف ليلة الجمعة إلى السبت على قارب كان على متنه 13 شخصا على بعد 3 أميال بحرية (5ر5 كلم) شمال خضرة (75 كلم شرق مستغانم).

وانطلقت هذه المجموعة المتكونة من 11 بالغ وقاصرين اثنين من أحد شواطئ ولاية عين تموشنت في محاولة للهجرة غير الشرعية قبل أن تضيع في عرض البحر منذ 3 أيام وهي تتجه إلى الشرق، يضيف ذات المصدر.

وقامت ذات الوحدات بتحويل المعنيين إلى ميناء مستغانم من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات مع تفعيل البروتوكول الصحي المتعلق بالوقاية من تفشي كورونا (كوفيد 19).

وسيتم في وقت لاحق تسليم الموقوفين الذين قام المستشفى المتقدم للحماية المدنية بفحصهم وكانوا في صحة جيدة إلى الجهات الأمنية المختصة ثم إلى العدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية كما أشير إليه.

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مستغانم: إنقاذ 13 شخصا في عرض البحر (حراس السواحل)
  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 16:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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