لجنة قرية تيغليت محمود تحيي قيم "تاجماعت"

تيزي وزو - لا يزال تقليد "تاجماعت" (الجماعة) العريق متوارثا في قرية تيغليت محمود حيث يتجلى في الهبات التضامنية و الاعمال الخيرية التي تنم عن عمق التكاتف الاجتماعي الذي يقوده اعضاء لجنة المتطوعين.

و لعل أول شيء يشد انتباه زوار هذه القرية الواقعة على ارتفاع 750 متر عن سطح البحر هو النصب التذكاري في مدخل القرية ل19 شهيدا ممن ضحوا بحياتهم في ميدان الشرف خلال الثورة التحريرية محاط بنافورتين زادتهما الأزهار المغروسة بجانبيهما جمالا.

و لعل ما يأسر النظر الجداريات البربرية التي تزين المنازل على طول الطريق المؤدية للساحة الكبرى "تيناتلين" حيث تتواجد نافورة أخرى اكثر جمالا تتوسط القرية المعروفة بنظافة شوارعها و التي يساهم فيها اهالي القرية جميعا رجالا و نساء.

و قالت السيدة شبيري فريدة ان نساء القرية منخرطات في جمعية و يشاركن في الحياة اليومية شأنهن في ذلك شأن الرجال.

و سميت هذه القرية التي تحصي 4.000 ساكن على قرية اخرى "آث محمود" (بني دوالة) عرفانا لأهاليها على العناية و الحماية التي قدموها لهم لمساعدتهم على مواجهة من كانوا يسرقون مواشيهم.

و تروى أيضا العديد من القصص عن بطولات سكان تيغليت محمود ابان الاستعمار الفرنسي و مقاومتهم تحت لواء شريف بوبغلة و المعركة التي جرت في 19 يونيو 1852 بالمنطقة حيث لا تزال تسمى لحد الآن "فغلة" تخليدا لذكرى البطل القومي.

و يقول رئيس اللجنة رابح برحال "ان هذه الصفحة من التاريخ تشكل فخرا و تدفعنا دوما للعمل نحو الافضل".

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و يتكفل المهندس المعماري محمد اورمضان أوهاب بكل المشاريع قيد الانجاز أو المبرمجة حيث من المرتقب اعادة بناء المركز الصحي و الذي سيتم تزويده بكافة التجهيزات الضرورية بما في ذلك سيارة اسعاف و ترميم النافورة الأساسية على مستوى "تالة أوغليد" و انجاز حديقة تسلية بجانب المدرسة.

كما سيتم انجاز فضاء مفتوح للعامة للإطلاع على مختلف المهن الحرفية بغية اعادة بعث هذا النشاط الذي من شانه ان يدر الارباح على القرية.

و أوضح مسؤول اللجنة الاجتماعية, جمال تباني ان الجانب الاجتماعي دائما حاضر و يشكل محورا هاما في نشاطات اللجنة التي "تساعد المحتاجين و المعاقين من خلال توزيع المواد الغذائية الضرورية".

كما استحدثت اللجنة بنك معلومات عن المتبرعين بالدم اضافة الى تنظيم عمليات الختان الجماعي بالتعاون مع المؤسسات الصحية و المواظبة على توزيع اللحوم "تيمشرط" كل عيد فطر.

و حازت قرية تيغليت محمود على المركز الثامن في مسابقة انظف قرية سنة 2017 حيث يعتزم اعضاء اللجنة المشاركة في الطبعة المقبلة للمسابقة اضافة الى استضافة المهرجان الدولي للقصص "Raconte-Arts".

و تعمل اللجنة في تناغم تام مع المنتخبين المحليين لبلدية سوق الاثنين و على رأسها رئيس البلدية.