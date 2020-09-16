المجتمع المدني "شريك أساسي" في تسيير المجالات المرتبطة بالتنمية المحلية

وهران- أكد والي وهران, جاري مسعود, يوم الأربعاء خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني المحلي أن هذا الأخير "شريك أساسي" في تسيير المجالات المرتبطة بالتنمية المحلية.

وذكر الوالي في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح اللقاء بالمسجد القطب "عبد الحميد بن باديس" بوهران بحضور ممثلي الجمعيات الناشطة بمختلف بلديات الولاية بقوله "نعتبر المجتمع المدني شريك أساسي في تسيير المجالات المرتبطة بعمل السلطات المحلية بدءا من التنمية المحلية", داعيا إياهم إلى" الانخراط التام في صياغة التصورات المرتبطة بالحياة العامة وكذا المساهمة في تنفيذها."

وذكر ذات المسؤول أن ولاية وهران تنتظرها تحديات كبيرة ومواعيد هامة تتطلب التجند والتجنيد والعمل من أجل رفع هذه التحديات ومنها تلك المتعلقة بالتنمية المحلية للدفع بعجلتها وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأشار الوالي إلى أن رفع هذه التحديات يتطلب تأطير المجتمع عن طريق المجتمع المدني والجمعيات الفاعلة والشخصيات البارزة "التي لها عمق وامتداد داخل المجتمع."

وتوجه بالمناسبة إلى الحضور قائلا "إنكم حاملي رسالة اسمى و هي صيانة الوطن والحفاظ عليه وعلى مكتسباته و العمل على التصدي لكل من يتربص به."

كما وعد جاري مسعود المجتمع المدني أنه سيجد كل الدعم و المساندة من أجل تدعيم مكانة الجمعيات داخل النسيج الاجتماعي.

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كما ثمن المساهمة المتميزة للمجتمع المدني في مكافحة جائحة كوفيد-19, مبرزا من جهة أخرى أن "المجتمع المدني يمكن له أيضا القيام بدور كبير في محاربة الآفات الاجتماعية التي تنتشر في مجتمعاتنا خاصة في أوساط الشباب."

ولدى حديثه عن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها وهران سنة 2022, أبرز الوالي أن هذا الموعد سيكون "مرآة عاكسة لصورة مجتمعنا ومؤسساتنا", مؤكدا على توفير كل شروط ضمان نجاحه.

كما تطرق السيد جاري إلى الاستفتاء المقبل على وثيقة التعديل الدستوري, داعيا إلى المشاركة القوية والواسعة في هذا الموعد الانتخابي. وأشار إلى "أن نجاح هذا الموعد هو نجاح مشروع الجزائر الجديدة."

وعرف هذا اللقاء الذي حضره ممثلو جمعيات تنشط في مجالات عديدة والأسرة الثورية والكشافة الإسلامية ولجان الأحياء طرح العديد من الانشغالات المتعلقة بالتنمية المحلية ومنها مشاكل النقل والماء الشروب والنظافة والبيئة.

كما عبر ممثلو المجتمع المدني عن استعدادهم لمرافقة السلطات المحلية من أجل تحقيق أهداف التنمية المحلية.