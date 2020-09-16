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ترقية الإستثمار بمناطق الظل : قافلة إعلامية لفائدة الشباب بإيليزي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 15:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
ترقية الإستثمار بمناطق الظل : قافلة إعلامية لفائدة الشباب بإيليزي

إيليزي - أطلقت قافلة إعلامية تستهدف شباب مناطق الظل بولاية إيليزي لتحسيسهم حول المقاولاتية وسبل اقتحام عالم الإستثمار واستحداث مؤسسات صغيرة بمباردة من الفرع الولائي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،حسب ما علم يوم الأربعاء لدى مسؤولي ذات الجهاز  .

وتهدف هذه القافلة التي تجوب مختلف مناطق الظل بالولاية إلى تعزيز العمل الجواري وإرساء قواعد العمل الميداني و التشاركي ونشر الفكر المقاولاتي في أوساط حاملي الأفكار والمشاريع في تلك المناطق ، وكذا رصد مختلف الأنشطة التي ينبغي تدعيمها سيما في مجالات الفلاحة والخدمات بعد رفع التجميد عنها ، مثلما أوضحت لـ"وأج" المكلفة بالإتصال بذات الهيئة  .

كما يتعلق الأمر كذلك بحث الشباب على التقرب من ذات الوكالة باعتبارها جهازا يضمن مرافقتهم في استحداث مؤسسات صغيرة في مجالات مختلفة تستجيب لمتطلبات تلك المناطق وخصوصيتها .

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ويشمل برنامج هذه المبادرة تقديم شروحات حول المقاربة الإقتصادية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في إطار الإستراتيجية الجديدة التي أقرتها الوزارة الوصية ، وذلك من خلال بث ومضات سمعية بصرية وتوزيع مطويات إعلامية إلى جانب استعراض بعض مشاريع الإستثمار الناجحة التي تم تجسيدها عبر تمويل الوكالة ، إستنادا لما شرحت  السيدة صبيحة قسايسية .

وتتواصل فعاليات هذه الأيام الإعلامية على مدار شهر كامل مستهدفة مختلف مناطق الظل بولاية إيليزي بغرض رصد تطلعات الشباب بها والعمل على تجسيدها ميدانيا بما يعطي دفعا للتنمية المحلية وتشجيع فرص الإستثمار بتلك المناطق .

آخر تعديل على الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 15:37
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ترقية الإستثمار بمناطق الظل : قافلة إعلامية لفائدة الشباب بإيليزي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 15:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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