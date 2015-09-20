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قسنطينة : تسليم 700 سكن بصيغة البيع بالإيجار في "نوفمبر المقبل"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 19:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

قسنطينة- ستسلم حصة بـ 700 سكن ضمن برنامج 2019 بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ببلدية الخروب (قسنطينة) "خلال شهر نوفمبر المقبل", حسب ما أعلن عنه يوم الثلاثاء والي الولاية أحمد عبد الحفيظ ساسي.

وشدد الوالي خلال تفقده عديد المشاريع بدائرة الخروب على مسؤولي مختلف المؤسسات المكلفة بإنجاز أشغال شبكات الطرق بضرورة الإسراع في وتيرة الورشات لتسليم 700 وحدة ضمن هذه الصيغة "مطلع شهر نوفمبر المقبل."

وتسجل أشغال ربط هذه السكنات بشبكتي الكهرباء و الغاز الطبيعي تأخرا بسبب "بعد الشبكة بـ2 كلم", حسب ما ورد في الشروح التي قدمت للوالي بعين المكان.

أما أشغال الربط بشبكتي الصرف الصحي و التزويد بالماء الصالح للشرب فيسجل بشأنها تقدم بنسبة 80 بالمائة على أن تستكمل "في غضون 15 يوما", حسب المسؤولين عن القطاع.

وفيما يتعلق بحصة 319 سكن المتبقية التابعة لهذا المشروع و التي تقدمت أشغال بنائها بنسبة 80 بالمائة, فيسجل بشأنها "تأخر كبير" مقارنة بالآجال المحددة لها و ذلك بسبب تداعيات تفشي وباء كوفيد-19, حسب ما علم بعين المكان.

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وقد أوصى السيد ساسي الهيئات المعنية بإنجاز توسعة بست (6) حجرات دراسية خاصة بالطور الابتدائي في انتظار إنجاز مدرسة انطلقت ورشة بنائها عام 2017 في آجال حددت بـ24 شهرا.

وتفقد  أحمد عبد الحفيظ ساسي اليوم ورشة بناء ثانوية تتسع لـ1000 مقعد بيداغوجي أنجزت بالقطب الحضري لعين النحاس من المزمع استلامها "بحلول الدخول المدرسي 2020-2021."

وبورشة القطب الحضري ماسينيسا و تحديدا بورشة إنجاز متوسطة تقدمت بها الأشغال بنسبة 95 بالمائة, شدد  والي قسنطينة على استكمال أشغال ربط هذه المؤسسة بشبكة الكهرباء بغرض استلام هذه المنشأة التربوية "بحلول الدخول المدرسي المقبل."

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة : تسليم 700 سكن بصيغة البيع بالإيجار في "نوفمبر المقبل"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 19:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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