بكالوريا 2020 : مؤسسة خاصة تتكفل بإيواء و إطعام مترشحين أحرار من مناطق بعيدة بالأغواط

الأغواط - سخرت مؤسسة خاصة مقرها لإيواء وإطعام مترشحين أحرار لشهادة البكالوريا (سبتمبر 2020) القادمين من مناطق بعيدة بولاية الأغواط لاجتياز هذا الامتحان في مراكز الإجراء الخاصة بالمترشحين الأحرار المفتوحة بعاصمة الولاية، حسبما لوحظ.

ويتوخى من هذه المبادرة التضامنية تسهيل شروط اجتياز المترشحين لهذا الامتحان المصيري، مع الحرص على تنفيذ بروتوكول صحي الذي يقضي بفرض نظام التباعد بينهم وقياس الحرارة مع كل دخول واستعمال المعقم وكذلك إجبارية ارتداء الكمامات، وأيضا تقديم الوجبات مجانا في أواني تراعي المعايير الصحية، مثلما أوضح الثلاثاء لوأج مدير المؤسسة.

وفي ذات الإطار ذكر السيد مصطفى دقموسي أن أساتذة رافقوا هذه المبادرة من خلال تقديم دروس مراجعة مجانية بذات المقر لفائدة هؤلاء المترشحين بغية تحضيرهم ومساعدتهم لاجتياز الاختبارات لتبلغ بذلك- كما أضاف- هذه المبادرة أسمى معاني التضامن.

و أثنى المستفيدون على هذه المبادرة التي سهلت لهم ظروف إجراء الامتحانات، خاصة و أن المسافات التي كان يفترض أن يقطعوها يوميا تفوق 100 كلم، مما يسبب لهم إرهاقا جسديا ونفسيا، والخوف من الحضور في الوقت المحدد، وبالتالي تجنب الإقصاء من هذا الاستحقاق التربوي الذي طالما انتظروه منذ سنوات، حسبما أوضح مسعود قرقاب وهو أحد المترشحين الأحرار.

و"تعكس هذه المبادرة روح التكافل والتضامن بين الجزائريين وقت الحاجة، حيث قدمت هذه المؤسسة صورة حية لأسمى قيم التضامن بين الجزائريين"، كما أكد من جهته السيد عبد القادر بقراشة وهو إمام بمسجد أحمد بن حنبل بالأغواط .