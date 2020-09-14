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عنابة : توقيف عضوية رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي عمار بسبب "متابعات قضائية"

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 17:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات

عنابة- أصدر والي عنابة يوم الاثنين قرارا يقضي بتوقيف عضوية رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي عمار, بسبب "متابعات قضائية", حسب ما علم من خلية الاتصال لذات الولاية.

وقد تم توقيف عضوية رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدى عمار, السيد علي صياد المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني, بقرار من الوالي, جمال الدين بريمي, وذلك بعد أن طالته "متابعات قضائية", كما أفاد به ذات المصدر دون تقديم توضيحات أخرى.

ويعد توقيف العضوية الصادر اليوم, "الثاني من نوعه" بهذه الجماعة المحلية بعد توقيف عضوية الرئيس السابق لذات المجلس الشعبي البلدي سنة 2019, حسب ما تمت الإشارة إليه.

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يذكر أن المادة 43 من قانون البلدية تنص على أنه "يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية".

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عنابة : توقيف عضوية رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي عمار بسبب "متابعات قضائية"
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 17:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

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