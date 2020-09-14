تمنراست : إقصاء مترشحتين من امتحان البكالوريا بسبب الحضور المتأخر للإمتحان

تمنراست - أقصيت مترشحتان من اختبارات شهادة البكالوريا (2020) بولاية تمنراست بسبب حضورهن المتأخر( الساعة التاسعة صباحا) إلى مركز الامتحان المفتوح على مستوى ثانوية بشير شيهاني, حسب بيان أصدرته الإثنين مديرية التربية بالولاية.

وأفادت ذات المديرية أن مسؤولة القطاع, سكتو بوصبيعات, قد تنقلت اليوم إلى بلدية أبلسة (100 كلم عن مقر الولاية), حيث أشرفت على اجتماع بمقر مركز الامتحان بحضور ممثل عن جمعية أولياء التلاميذ ببلدية أبلسة و منتخبين محليين ورئيس المركز.

وتم التوضيح للرأي العام المحلي, حسب ذات المصدر, أن اتخاذ إجراء الإقصاء للشقيقتين أكوار شهرة ونسيمة يأتي تطبيقا للقانون, حيث أن إقصاءهن نهائيا من البكالوريا كان بسبب عدم حضورهن امتحان مادة اللغة العربية بعد وصولهن متأخرتين إلى مركز الإجراء, بعد فتح أغلفة الأسئلة وتوزيعها على المترشحين, علما بأن مقر سكن المترشحتين يقع على بعد 20 مترا من مركز الامتحان.