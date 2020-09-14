وهران : وزير الموارد المائية يوقف مسؤولين محليين في القطاع

الجزائر - قام وزير الموارد المائية، السيد ارزقي براقي، بتوقيف مهام مسؤولين محليين في قطاعه بولاية وهران و ذلك في اطار مواصلة تقييم المسؤولين المكلفين بتسيير المرفق العمومي للماء، حسبما افاد به الاثنين بيان صادر عن الوزارة.