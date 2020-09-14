و ذكر ذات المصدر انه "نظرا لتدني مستوى الخدمة العمومية في جل بلديات ولاية وهران و تأثيرها السلبي على توزيع المياه الصالحة للشرب، قرر السيد وزير الموارد المائية توقيف السيد برحمة محمد، المدير العام لشركة مياه وهران (SEOR ( و السيد بلعيد عمر، مدير الاستغلال بنفس الشركة.
وهران : وزير الموارد المائية يوقف مسؤولين محليين في القطاع
أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 15:57 الفئـة : جهـوي قراءة : 12 مرات
الجزائر - قام وزير الموارد المائية، السيد ارزقي براقي، بتوقيف مهام مسؤولين محليين في قطاعه بولاية وهران و ذلك في اطار مواصلة تقييم المسؤولين المكلفين بتسيير المرفق العمومي للماء، حسبما افاد به الاثنين بيان صادر عن الوزارة.
كلـمات مفتـاحيــة :