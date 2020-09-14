Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيليزي : تسليم ورشتي خياطة لفائدة حرفيي غرفة الصناعة التقليدية

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 15:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

إيليزي- استلمت غرفة الصناعة التقليدية و الحرف بولاية إيليزي ورشتي خياطة كاملة التجهيزات من طرف مؤسسة اتصالات الجزائر في إطار الاتفاقية المبرمة بين القطاعين و الرامية إلى دعم جهود الحرفيين في خياطة الكمامات و وسائل الوقاية في ظل الوضع الصحي الراهن, حسب ما علم يوم الاثنين لدى مسؤولي غرفة الصناعة التقليدية.

وتتوفر الورشتين التي تم تركيبهما ببلدتي إيليزي وجانت على مختلف الآلات و الوسائل الخاصة بالخياطة وإنتاج الكمامات, مثلما أوضح لـ/وأج مدير الغرفة حمادي ألمين.

وستساهم هذه المعدات الحديثة بشكل كبير في تحسين ظروف ممارسة النشاط الحرفي, سيما منه المتعلق بخياطة وإنتاج الكمامات ووسائل الوقاية في ظل تواضع ومحدودية الإمكانيات التي يمارس فيها حرفيو الخياطة نشاطهم, كما أنها سترفع من وتيرة إنتاج الأقنعة الواقية بشكل مضاعف لتغطية النقص من هذه المستلزمات الوقائية محليا, حسب ذات المسؤول.

اقرأ أيضا :    السياحة/التضامن: اتفاقية لمرافقة الحرفيين في تسويق منتجاتهم 

للإشارة فإن غرفة الصناعة التقليدية والحرف ساهمت ومنذ بداية جائحة كوفيد-19 بخياطة أزيد من 25 ألف كمامة من طرف حرفييها دعما للجهود التضامنية في محاربة الجائحة.

كلـمات مفتـاحيــة :
إيليزي : تسليم ورشتي خياطة لفائدة حرفيي غرفة الصناعة التقليدية
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 15:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.14

تمنراست : إقصاء مترشحتين من امتحان البكالوريا بسبب الحضور المتأخر للإمتحان

20.09.14

كورونا: 242 إصابة جديدة, 167 حالة شفاء و8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة

20.09.14

عنابة : توقيف عضوية رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي عمار بسبب "متابعات قضائية"

20.09.14

سوناطراك تجدد اتفاقيتها مع وكالة ترقية و ترشيد استعمال الطاقة

20.09.14

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عازمة على المساهمة في بناء الجزائر الجديدة

20.09.14

الشروع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنظيم عودة الطلبة المسجلين في جامعات بالخارج

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.07

إتفاقية لإحداث مؤسسات ناشئة في مجالات التراث والثقافة والفنون

20.09.08

تنصيب لجنة عمل لإصلاح منظومة الكتاب

20.09.08

بشار: العديد من الفنانين الأفارقة والأمريكيين في لقاء فني بتاغيت في فبراير القادم

20.09.07

رزيق : الجزائر تسعى الى اختراق السوق الافريقية تجاريا

20.09.08

وهران : تكوين ممثلين في تقنية سيكودراما

20.09.08

المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية تخطط لتصدير منتوجاتها في دول الساحل