إيليزي : تسليم ورشتي خياطة لفائدة حرفيي غرفة الصناعة التقليدية

إيليزي- استلمت غرفة الصناعة التقليدية و الحرف بولاية إيليزي ورشتي خياطة كاملة التجهيزات من طرف مؤسسة اتصالات الجزائر في إطار الاتفاقية المبرمة بين القطاعين و الرامية إلى دعم جهود الحرفيين في خياطة الكمامات و وسائل الوقاية في ظل الوضع الصحي الراهن, حسب ما علم يوم الاثنين لدى مسؤولي غرفة الصناعة التقليدية.

وتتوفر الورشتين التي تم تركيبهما ببلدتي إيليزي وجانت على مختلف الآلات و الوسائل الخاصة بالخياطة وإنتاج الكمامات, مثلما أوضح لـ/وأج مدير الغرفة حمادي ألمين.

وستساهم هذه المعدات الحديثة بشكل كبير في تحسين ظروف ممارسة النشاط الحرفي, سيما منه المتعلق بخياطة وإنتاج الكمامات ووسائل الوقاية في ظل تواضع ومحدودية الإمكانيات التي يمارس فيها حرفيو الخياطة نشاطهم, كما أنها سترفع من وتيرة إنتاج الأقنعة الواقية بشكل مضاعف لتغطية النقص من هذه المستلزمات الوقائية محليا, حسب ذات المسؤول.

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للإشارة فإن غرفة الصناعة التقليدية والحرف ساهمت ومنذ بداية جائحة كوفيد-19 بخياطة أزيد من 25 ألف كمامة من طرف حرفييها دعما للجهود التضامنية في محاربة الجائحة.