الجلفة: قافلة تحسيسية بمناطق الظل لحث الشباب على استحداث مؤسسات مصغرة

الجلفة- انطلقت يوم الاثنين بولاية الجلفة قافلة تحسيسية لمناطق الظل, بغية حث الشباب وتعزيز قدراتهم المعرفية لاستحداث مؤسسات مصغرة, وذلك بمشاركة إطارات عدد من الهيئات ذات الصلة.

وأعطت السلطات المحلية للولاية إشارة انطلاق القافلة من مقر الولاية, لتجوب في بدايتها عدد من مناطق الظل المتواجدة بعدد من البلديات كما هو الحال بــمسعد, سد رحال, سلمانة وكذا بلديتي دلدول وقطارة.

وأكد لواج الأمين العام للولاية, بوجمعة صيلع, بأن "هذه المبادرة تأتي في سياق تنفيذ التوصيات الخاصة بورشة مناطق الظل التي تمخضت عن أشغال الاجتماع الأخير لرئيس الجمهورية بالولاة, حيث تم إيلاء أهمية لهذا الجانب من خلال الدعوة لتنظيم قوافل تحسيسية بمشاركة كل الهيئات ذات الصلة من أجل استقطاب ساكنة مناطق الظل لإنشاء مؤسسات مصغرة.

ومن جانبه أشار مدير الوكالة المحلية لدعم وتشغيل الشباب, محمد محمدي, بأن هذا العمل التشاركي يندرج ضمن برنامج يخص استراتيجية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بتسيير المؤسسات المصغرة, لأجل التواجد ميدانيا بمناطق الظل لمد ساكنتها بالمعلومات الكافية لاستحداث مؤسسات مصغرة والمشاركة في التنمية.

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وأضاف ذات المسؤول "أن نشاط القافلة جاء في ظل رفع إجراء التعليق عن جل الأنشطة عدا مجال النقل وكراء العتاد بأنواعه, وهو الأمر الذي سيسهل لا محالة للشباب الخوض في عالم الاستثمار ودخول غماره من بابه الواسع, للمساهمة في استحداث مؤسسات مصغرة وتوفير مناصب عمل وتحقيق التنمية.

وأكد السيد محمدي " أن ولاية الجلفة تحصي أزيد من 500 منطقة ظل حيث تم تقسيم عمل القافلة على ثماني أفواج وستكون البداية بتنظيم الخرجات الميدانية لفائدة 305 منطقة".

للتذكير, تضم القافلة إطارات من الوكالة المحلية لدعم وتشغيل الشباب وكذا فرع جهاز تسيير القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية وهيئات أخرى.