بكالوريا 2020: غياب أزيد من 1690 مترشح بوهران

وهران - سجلت مديرية التربية لولاية وهران خلال اليوم الأول من امتحان شهادة البكالوريا (دورة سبتمبر 2020) غياب 1.698 مترشحا وهو ما يمثل نسبة 11ر8 بالمائة من العدد الإجمالي للمترشحين, حسبما استفيد يوم الاثنين لدى خلية الإعلام والاتصال لذات المديرية.

وقد قدر عدد الغائبين بالنسبة للتلاميذ النظامين 172 مترشحا بنسبة 15ر1 بالمائة فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار الغائبين 1.526 مترشحا بنسبة 78ر25 بالمائة.

وتشير ذات المصالح الى أنه لم يتم تسجيل أي حالة غش ولا حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقد أحصت ولاية وهران 20.939 مترشحا لهذا الامتحان منهم 15.016 متمدرس و5.923 مترشح حر موزعين عبر 68 مركز إجراء الامتحانات حيث تم تسخير 1.141 قاعة بمعدل 20 مترشحا في كل قاعة مع تجنيد 27.601 مؤطرا من أجل ضمان السير الحسن للامتحان.

وقد تم إعداد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا على مستوى جميع مراكز إجراء الامتحانات يشمل عمليات تعقيم واسعة لجميع مرافق هذه المراكز وتوفير الأقنعة الواقية والمطهر الكحولي وترتيب الطاولات والكراسي بشكل يضمن التباعد بين المترشحين وإلصاق ملصقات بمدخل كل مركز حول الطرق الوقائية الواجب إتباعها من طرف المترشحين .