تيسمسيلت: وفاة المجاهد قردان عبد القادر

تيسمسيلت - انتقل إلى رحمة الله المجاهد قردان عبد القادر اليوم الاثنين بمقر سكناه بمدينة لرجام (تيسمسيلت) عن عمر ناهز 90 سنة إثر وعكة صحية، حسبما علم لدى المتحف الولائي للمجاهد.

وقد ولد الفقيد سنة 1930 ببلدية لرجام وهاجر إلى فرنسا في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي كما التحق بصفوف الثورة التحريرية المجيدة سنة 1956 ضمن أفواج فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، وفق نفس المصدر.

وقد التحق به والده سنة 1959 الذي تم سجنه وتعرضه للمضايقات من طرف المستعمر الفرنسي.

كما كان رفقة والده من بين المنظمين لمظاهرات المهاجرين الجزائريين بفرنسا يوم 17 أكتوبر 1961.

وصدر في حقه حكما بالإعدام غيابيا من طرف المستعمر بفرنسا قبيل وقف إطلاق النار ليعود بعدها إلى أرض الوطن ويشهد رفع الراية الوطنية بمنطقة "سيدي عبد القادر" قرب جهة "باب البكوش" التي شهدت أكبر المعارك بمنطقة الونشريس.

وسيوارى الفقيد الثرى بعد عصر اليوم الاثنين بمقبرة "الحاج أحمد" ببلدية لرجام، استنادا إلى نفس المصدر.