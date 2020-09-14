سكيكدة: إرتفاع منسوب المياه عبر عدة أحياء بسبب غزارة الأمطار

سكيكدة - تسبب التساقط الغزير للأمطار على سكيكدة خلال الساعات الأخيرة في ارتفاع منسوب المياه عبر عدة أحياء، حيث غمرت السيول محلات تجارية و مؤسسات تربوية بعاصمة الولاية وما جاورها، حسبما علم يوم الاثنين من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر لوأج أن وحدات الحماية المدنية قد سجلت منذ أمس الأحد عدة تدخلات لامتصاص المياه ببلدية سكيكدة، وذلك من داخل متوسطة ابن جبير بحي الإخوة ساكر، حيث ما تزال العملية متواصلة.

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كما غمرت السيول فناء متوسطة سي زغدود ليبلغ منسوبها حوالي 30 سم فيما يتم إلى غاية هذه الساعة امتصاص المياه من مداخل العمارات والطريق العمومية مع صعوبة السير بحي الإخوة عياشي (لاسيا) بوسط مدينة سكيكدة.

وقد تمكن عناصر الحماية المدنية من سحب سيارة نفعية كانت عالقة بسبب تجمع مياه الأمطار بحي الإخوة ساكر بسكيكدة إلى جانب منع التنقل عبر نفق حي عمار شطايبي بذات المدينة بعد أن غمرته المياه بكميات كبيرة وإخراج سيارة كانت عالقة بمدخله.

وقد تمكنت فرق الحماية المدنية كذلك من إنقاذ امرأة كانت داخل محل تجاري ارتفع منسوب مياه الأمطار به بحوالي 1 متر بالإضافة إلى تسجيل انهيار جزئي لحائط من الإسمنت.

وقد قامت مصالح الحماية المدنية بوضع جهاز أمني متحرك مباشرة مع تساقط أولى قطرات الأمطار يقوم بدوريات عبر "النقاط السوداء".