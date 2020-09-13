امتحان شهادة البكالوريا بغرب البلاد : إجراءات احترازية صارمة للوقاية من فيروس كورونا

وهران - يجتاز المترشحون لنيل شهادة البكالوريا (دورة سبتمبر 2020) بغرب البلاد الامتحانات التي انطلقت اليوم الأحد وسط إجراءات احترازية صارمة ضمن بروتوكول صحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

فبولاية وهران, تم إحصاء 20.939 مترشحا لهذه الامتحانات منهم 15.016 متمدرس و5.923 مترشح حر موزعين عبر 68 مركز إجراء حيث تم تسخير 1.141 قاعة بمعدل 20 مترشحا في كل قاعة مع تجنيد 27.601 مؤطر من أجل ضمان السير الحسن للامتحان.

ويتمثل بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا الذي وضع على مستوى جميع مراكز إجراء الامتحانات, في عمليات تعقيم واسعة لجميع مرافق هذه المراكز وتوفير الأقنعة الواقية والمطهر الكحولي وترتيب الطاولات والكراسي بشكل يضمن التباعد بين المترشحين وملصقات بمدخل كل مركز تشرح الطرق الوقائية الواجب إتباعها من طرف المترشحين, حسبما لوحظ بمركز الامتحان بثانوية "العقيد لطفي" بوسط مدينة وهران.

وفي تصريح لوأج, أشار بن عطاء الله مومن, رئيس ذات المركز الذي يضم 465 مترشح, أن الامتحان يجري في ظروف جيدة مع التقيد بالبروتوكول الوقائي في ظل الوضعية الصحية الاستثنائية الحالية.

وضمن هذا البروتوكول الصحي أخضع كل المترشحين والمؤطرين لقياس درجة حرارة الجسم قبل دخولهم إلى المركز.

وقد ساهمت شبكة "مرام", وهي جمعية ذات طابع اجتماعي, بتوزيع 15 ألف قناع واقي على المترشحين وشاركت أيضا في تعقيم 10 مراكز لإجراء الامتحان.

وبولاية معسكر, تخص امتحانات شهادة البكالوريا 11.191 مترشح ومترشحة موزعين عبر 42 مركز امتحان, وفق احصائيات مديرية التربية, وتجري في احترام تام للبروتوكول الصحي من قبل التلاميذ و المؤطرين على حد سواء.

وفي نفس السياق تسلمت ذات المديرية 8 ألاف قناع واقي لفائدة المترشحين من الوحدة العملياتية ل"اتصالات الجزائر" في إطار الاتفاقية المبرمة بين هذه المؤسسة العمومية والغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف الرامية لإقامة 56 ورشة لإنتاج الأقنعة الواقية عبر ولايات الوطن.

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وبولاية تيسمسيلت, بلغ عدد المترشحين لهذا الامتحان 5.382 مترشح منهم 1.995 مترشح حر موزعين عبر 27 مركزا, فيما تم إحصاء بولاية النعامة 4.385 مترشح سخر لهم 22 مركزا.

وفي إطار المساهمة في إنجاح البروتوكول الصحي الخاص بامتحان شهادة البكالوريا, سلمت وحدة " اتصالات الجزائر" بالنعامة 4 آلاف قناع واقي لمديرية التربية.

أما بولاية مستغانم, فقد بلغ عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا 9.662 مترشح من بينهم 7.175 متمدرس و2.487 مترشح حر موزعين عبر 37 مركز إجراء مع تسخير 5.245 مؤطر لضمان السير الحسن لهذا الامتحان مع التنفيذ الصارم للبروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

وبولاية تلمسان, أحصي أزيد من 15 ألف مترشح موزعين عبر 56 مركزا فيما سجلت المصالح المعنية غياب 1.506 مترشح.