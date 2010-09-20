تسرب النفط من أنبوب OK1 بالوادي : توفيق حكار يقوم بزيارة عمل و تفقد لمكان الحادث

الجزائر - قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار, يوم الخميس, مرفوقا باطارات سامية، بزيارة عمل وتفقد إلى منطقة البعاج، بلدية أم طيور، ولاية الوادي، حسبما افاد به بيان صادر عن الشركة الوطنية للمحروقات.

و خلال هذه الزيارة، التي تأتي حرصا على متابعة تقدم وتيرة الاشغال، اجتمع السيد حكار و الوفد المرافق له مع ممثلي السلطات المحلية و على رأسها السيد والي ولاية الوادي، حيث قدم لهذا الأخير عرض حول تقدم اشغال الصيانة و التنظيف من طرف الفرق التقنية.

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و اكد الرئيس المدير العام لسوناطراك مرة أخرى على مواصلة العمل و القيام بكل ما يتطلبه الأمر لمعالجة اثار هذه الحادثة.

و كانت الوجهة بعد ذلك الوقوف على مختلف العمليات التقنية بعين المكان، حيث تفقد الوفد مدى تقدم اشغال التنظيف من آثار التلوث.

يجدر الإشارة إلى أن جميع وسائل المجمع سخرت-يضيف البيان- للقيام بمختلف الاعمال، كالمخبر المتنقل و الذي يشرف على تحليل المياه، التربة و الهواء و شاحنات لامتصاص التسربات النفطية و وسائل تقنية أخرى.

كما كان للوفد لقاء مع مختلف الفرق المجندة حيث عبر السيد حكار على شكره و تقديره على المجهودات الجبارة المبذولة بدون هوادة من طرف كل الفرق المسخرة.

و في لقاء مع المجتمع المدني، رد السيد حكار على انشغالات المواطنين و طمأنهم في ما يخص مسائل تنظيف الوادي من مخلفات التسرب النفطي.

من جهة اخرى، ذكر ذات المصدر بانه فورا إثر حادثة التسرب النفطي التي وقعت ليلة الخميس الماضي على مستوى الأنبوب الناقل للنفط OK1 و الرابط بين محطة الضخ لحوض الحمراء (حاسي مسعود) بمصفاة سكيكدة، تدخلت الفرق التقنية سوناطراك للسيطرة على هذه الحادثة.

كما اشار البيان ان المديرية العامة لسوناطراك كانت قد أخذت جملة من التدابير و اعطت أوامر للشروع مباشرة بعد توقف تشغيل الأنبوب إلى إصلاح الجزء المتضرر منه. و في ظرف زمني لا يتعدى 48 ساعة، "تم و بنجاح إعادة إصلاح ثم إعادة ضخ النفط إلى مصفاة سكيكدة و تشغيل محطات الضخ".