تسرب النفط من أنبوب OK1 بالوادي: اللجنة الوزارية تواصل معاينة أبار السقي الفلاحي والأراضي الزراعية المتضررة

و حسب ذات المصدر و تجسيدا لتعليمات وزير الفلاحة و التنمية الريفية، السيد عبد الحميد رحماني، للتكفل بانشغالات الفلاحين و المربين المتضررين من اثار التسرب النفطي بولاية الوادي "يواصل فريق الخبراء المتواجد في عين المكان عملهم على قدم و ساق لتقييم الخسائر و الاضرار التي الحقها هذا الحادث بالنشاط الفلاحي بالمنطقة.
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و قد شرع الفريق المختص المتكون من اطارات المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية و المعهد الوطني للأراضي و السقي و صرف المياه، في عملية التقييم الاولي ميدانيا يوم 7 سبتمبر الفارط.
حيث باشر المختصون عملهم رفقة الاطارات المحلية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي، بتقييم الخسائر على مستوى المستثمرات الفلاحية ثم تحديد مواقع التنقيب و نوعية الاضرار و اخذ العينات.
بالاضافة الى ذلك، قام الخبراء باحصاء المستثمرات (بساتين النخيل) على مستوى البلديات المعنية (ستيل و ام الطيور) و كذا التعرف على نقاط المياه الموجهة للسقي الزراعي المتواجدة على مستوى المستثمرات و على مستوى واد التل.
كما ساهم فلاحو المناطق المتضررة في عمليات الحفر اللازمة لاخذ العينات و تمت توعيتهم حول اثار استعمال مياه الابار الملوثة المتواجدة على ضفة الواد للسقي الفلاحي.
و حسب الوزارة، يواصل حاليا الخبراء عملهم في عين المكان الى غاية التقييم النهائي للاضرار من اجل اتخاذ الاجراءات و التدابير المناسبة بما يسمح للفلاحين و المربين بمواصلة نشاطهم الفلاحي.