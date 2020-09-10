إيليزي: تأهيل المنطقة الصناعية بغرض تطوير الاستثمار

إيليزي - استفادت منطقة النشاطات الصناعية بولاية إيليزي من عملية تأهيل واسعة لتطوير آفاق الاستثمار وإنعاش القطاع الصناعي بما يعطي ديناميكية اقتصادية بالمنطقة، حسب ما علم يوم الخميس لدى مصالح الولاية.

وشملت هذه العملية التي خصص لها غلاف مالي ب250 مليون دج في إطار الصندوق الخاص لتنمية الجنوب، انجاز شبكة الطرقات والإنارة العمومية وانجاز شبكتي الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، وكذا تزويد المنطقة بشبكتي الألياف البصرية والهاتف، إلى جانب حفر وتجهيز بئر بعمق 350 متر، وفقا للمعطيات المقدمة من طرف ذات المصالح.

وتشكل منطقة النشاطات ببلدية إيليزي والتي تتربع على مساحة 44 هكتار مقسمة إلى حصتين وتضم أزيد من 130 قطعة، مناخا خصبا لاحتضان مختلف المشاريع الاقتصادية وفتح فرص الاستثمار في أحسن الظروف أمام الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما جرى توضيحه.

وفي إطار دفع عجلة الاستثمار واحتواء المشاريع الناشئة عبر مختلف مناطق الولاية، استفادت دائرة عين أميناس من منطقة صناعية تتربع على 64 هكتار مقسمة الى 68 قطعة، حيث بلغت فيها نسبة الأشغال أكثر من 50 بالمائة وبغلاف مالي يقدر ب مليار دج في إطار الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب والذي يتضمن انجاز شبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء، الى جانب عمليات أخري تتضمن انجاز طرقات وحفر بئر عميق مع خزان مائي بسعة 100م3، وإنجاز نظام مضاد للحرائق، وفقا لذات المصدر.

وفي ذات السياق تم الإعلان عن استشارة تتضمن دراسة حول تجزئة وتهيئة منطقة نشاطات مصغرة على مستوى المقاطعة الإدارية جانت.

يذكر ان مصالح الولاية قامت خلال الأسبوع الماضي بتنصيب خلية محلية للإصغاء للمستثمرين وحاملي المشاريع بهدف تفعيل آليات المرافقة وتقديم التسهيلات أمام الشباب المستثمر وحاملي المشاريع لبعث وتطوير قطاع الاستثمار بالولاية.