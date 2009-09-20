تسرب النفط من أنبوب OK1 بالوادي: وفد وزاري بعين المكان

الجزائر - تنقل الأربعاء وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة إلى مكان تسرب النفط الذي وقع يوم الخميس الفارط على مستوى أنبوب النقل OK1 بالوادي، حسبما جاء في بيان للوزارة.

و تهدف هذه الزيارة حسب نفس المصدر إلى "الوقوف على تنفيذ الاجراءات المتخذة من طرف سوناطراك و السلطات قصد التكفل بأضرار الحادث المسجل على أنبوب نقل النفط OK1 بواد إيتل بمنطقة أم الطيور (ولاية الوادي) الرابط بين حوض الحمرة (حاسي مسعود) سكيكدة".

للتذكير، وقع تسربان على مستوى انبوب نقل النفط بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء تهاطل الامطار الغزيرة.

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و يتعلق التسرب الاول بمخرج محطة الضخ SP2 ببلدية جامعة بولاية الوادي النقطة الكلومترية 190+200(PK) بينما يتعلق التسرب الثاني بالنقطة الكلومترية (PK 263) بمنطقة البعاج بالولاية المنتدبة للمغير.

و بعد الاجراءات المتخذة من قبل سوناطراك تم يوم الاثنين إعادة ضخ البترول الخام من حوض الحمراء بحاسي مسعود الى مصفاة سكيكدة بنجاح بعد الانتهاء من عملية صيانة المقطع المتضرر و إعادة تشغيل محطات الضخ الاربعة".