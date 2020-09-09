التقلبات الجوية: مصالح أمن العاصمة تسطر برنامجا "أمنيا خاصا"

الجزائر - سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر, مخططا أمنيا خاصا على مستوى الطرق والأحياء خصوصا في النقاط السوداء التي شهدت انسدادا وعرقلة في حركة المرور على اثر التقلبات الجوية التي شهدتها العاصمة, حسب ما أورده يوم الثلاثاء بيان لذات المصالح.

وأضاف البيان ان مصالح أمن ولاية الجزائر "تعمل منذ بداية تهاطل الأمطار, على ضمان انسيابية مرورية" من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والتمركز على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية والطرقات ناهيك عن الاستعانة بفرق "السكوتر" والدراجات النارية داخل المناطق الحضرية والعمرانية وخارجها.

و تعمل عناصر الشرطة--يضيف المصدر-- على إخلاء الممر الاستعجالي تحسبا لأي طارئ, بالإضافة إلى "التدخل الآني والفوري حيال أي سيارة تكون في حالة عطب من قبل الوحدات العملياتية بالميدان" .

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كما تقوم وحدات شرطة حماية البيئة والعمران, بالتبليغ عن النقاط السوداء التي تشهد بالوعات ومجاري تشهد انسدادا كبيرا أدى إلى عرقلة حركة المرور أو قطع الطريق بصفة كلية.

على صعيد آخر, اشار ذات البيان ان "مختلف مصالح أمن ولاية الجزائر, كثفت من خرجاتها التحسيسية لفائدة سائقي مختلف المركبات" والتي تتضمن جملة من النصائح والإرشادات المتعلقة بضرورة احترام قانون المرور وقواعد السياقة السليمة أثناء التقلبات الجوية, وتذكيرهم بالرقم الأخضر 15/48 ورقم النجدة 17 الموضوعة تحت تصرفهم للتبليغ عن انشغالاتهم.