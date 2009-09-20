Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تسرب النفط من أنبوب OK1 بالوادي: تزويد الفرق التقنية لسوناطراك بانترنت عالية التدفق

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 09:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات

الجزائر - زودت مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية الفرق التقنية التابعة لسوناطراك و التي تعمل حاليا على مستوى موقع البعاج (الوادي) بانترنت عالي التدفق, حسب بيان نشرته ذات المؤسسة يوم الثلاثاء.

و جاء في البيان "في اطار الأشغال التي تقوم بها مؤسسة سوناطراك على مستوى الموقع المتضرر جراء تسربين نفطيين على مستوى الانبوب OK1 بمنطقة البعاج بولاية الوادي وقعا الخميس الماضي, ابدت مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية عن حس عالي من الالتزام بتوفير خدمة انترنت عالي التدفق للفرق التقنية التابعة لسوناطراك من اجل ممارسة مهامهم وهي امتصاص كمية النفط المتسربة  في المنطقة المتضررة في أحسن الظروف".

و نظرا للاهمية التي تكتسيها مسألة البيئة بالنسبة للمؤسسة, يضيف البيان, فإن هذه الاخيرة "لم تدخر جهدا في مد الفرق التقنية بالدعم اللازم تسهيلا لعملية ارسال المعطيات و تبادل المعلومات فيما يتعلق بانجاز اشغال الصيانة على مستوى المقطع المتضرر من الفيضانات".

و تابعت المؤسسة في بيانها انها عملت بالتعاون مع مصالح الوكالة الفضائية الجزائرية على وضع عمود ارسال من نوع VSAT مربوط بالقمر الصناعي ألكوم سات 1 و هو ما سيسمح "بتوفير انترنت عالية التدفق (100 ميغا بايت) خلال كامل فترة الاشغال بذات الموقع".

اقرأ المزيد: حكار: تسرب النفط من أنبوب OK1 بالوادي: غياب أية أثار على مستوى المياه الجوفية

و تنشط مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية التي يبلغ رأس مالها الاجتماعي 6.158.000.000  دج في مجال الاتصالات  اللاسلكية عبر الساتل و تحوز على رخصتين VSAT و GMPCS  و ترخيص للاستغلال و التحديد الجغرافي.

و سجل ليلة الخميس الماضي وقوع تسربين نفطيين على مستوى الانبوب OK1 بمنطقة البعاج بولاية الوادي الرابط بين حوض الحمراء (حاسي مسعود) و سكيكدة.

و يتعلق التسرب الاول بمخرج محطة الضخ SP2 ببلدية جامعة بولاية الوادي النقطة الكلومترية 190+200(PK) بينما يتعلق التسرب الثاني بالنقطة الكلومترية (PK) 263  بمنطقة البعاج بالولاية المنتدبة للمغير.

كلـمات مفتـاحيــة :
تسرب النفط من أنبوب OK1 بالوادي: تزويد الفرق التقنية لسوناطراك بانترنت عالية التدفق
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 09:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.09

محكمة سيدي امحمد: الحكم ب 8 سنوات حبسا نافذا في حق  النائب البرلماني بهاء الدين طليبة

20.09.09

سونلغاز نظام جديد لتسيير المنظومة الكهربائية يدخل حيز الاستغلال في 2021

20.09.09

طاقة: عطار يؤكد على ضرورة تسريع تجديد النظام الكهربائي

20.09.09

نجاة نائب رئيس أفغانستان من تفجير في كابول

20.09.09

هزة أرضية بشدة 3 درجات بولاية أم البواقي

20.09.09

تسرب النفط من أنبوب OK1 بالوادي: تزويد الفرق التقنية لسوناطراك بانترنت عالية التدفق

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.07

رزيق : الجزائر تسعى الى اختراق السوق الافريقية تجاريا

20.09.07

مسجد الجزائر الأعظم: كلفة الانجاز قاربت 900 مليون أورو

20.09.07

إتفاقية لإحداث مؤسسات ناشئة في مجالات التراث والثقافة والفنون

20.09.07

آيت علي براهم: مركب سيدار الحجار بموارده وتجهيزاته يعول عليه لبعث المخطط الصناعي الجديد

20.09.07

التاريخ النهائي للدخول المدرسي لم يحدد بعد

20.09.07

توافد أكثر من 23 مليون مصطاف على الشواطئ بين 15 و 31 أغسطس 