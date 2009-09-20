تسرب النفط من أنبوب OK1 بالوادي: تزويد الفرق التقنية لسوناطراك بانترنت عالية التدفق

الجزائر - زودت مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية الفرق التقنية التابعة لسوناطراك و التي تعمل حاليا على مستوى موقع البعاج (الوادي) بانترنت عالي التدفق, حسب بيان نشرته ذات المؤسسة يوم الثلاثاء.

و جاء في البيان "في اطار الأشغال التي تقوم بها مؤسسة سوناطراك على مستوى الموقع المتضرر جراء تسربين نفطيين على مستوى الانبوب OK1 بمنطقة البعاج بولاية الوادي وقعا الخميس الماضي, ابدت مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية عن حس عالي من الالتزام بتوفير خدمة انترنت عالي التدفق للفرق التقنية التابعة لسوناطراك من اجل ممارسة مهامهم وهي امتصاص كمية النفط المتسربة في المنطقة المتضررة في أحسن الظروف".

و نظرا للاهمية التي تكتسيها مسألة البيئة بالنسبة للمؤسسة, يضيف البيان, فإن هذه الاخيرة "لم تدخر جهدا في مد الفرق التقنية بالدعم اللازم تسهيلا لعملية ارسال المعطيات و تبادل المعلومات فيما يتعلق بانجاز اشغال الصيانة على مستوى المقطع المتضرر من الفيضانات".

و تابعت المؤسسة في بيانها انها عملت بالتعاون مع مصالح الوكالة الفضائية الجزائرية على وضع عمود ارسال من نوع VSAT مربوط بالقمر الصناعي ألكوم سات 1 و هو ما سيسمح "بتوفير انترنت عالية التدفق (100 ميغا بايت) خلال كامل فترة الاشغال بذات الموقع".

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و تنشط مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية التي يبلغ رأس مالها الاجتماعي 6.158.000.000 دج في مجال الاتصالات اللاسلكية عبر الساتل و تحوز على رخصتين VSAT و GMPCS و ترخيص للاستغلال و التحديد الجغرافي.

و سجل ليلة الخميس الماضي وقوع تسربين نفطيين على مستوى الانبوب OK1 بمنطقة البعاج بولاية الوادي الرابط بين حوض الحمراء (حاسي مسعود) و سكيكدة.

و يتعلق التسرب الاول بمخرج محطة الضخ SP2 ببلدية جامعة بولاية الوادي النقطة الكلومترية 190+200(PK) بينما يتعلق التسرب الثاني بالنقطة الكلومترية (PK) 263 بمنطقة البعاج بالولاية المنتدبة للمغير.