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براقي يعاين أشغال التصليح التي خصت مجمع هام لمياه الصرف الصحي بواد كنيس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 17:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
براقي يعاين أشغال التصليح التي خصت مجمع هام لمياه الصرف الصحي بواد كنيس

الجزائر - عاين وزير الموارد المائية، براقي أرزقي ، يوم الثلاثاء، الاضرار التي لحقت بمجمع هام لمياه الصرف الصحي بواد كنيس ببلدية القبة (الجزائر العاصمة)، عقب امطار طوفانيه شهدتها العاصمة، حيث وقف على انطلاق اشغال التصليح  والتأمين التي باشرتها شركة كوسيدار.

و افاد بيان الوزارة ان وزير الموارد المائية تنقل الى واد كنيس اين تضرر مجمع هام لمياه الصرف الصحي، وقد وقف على اشغال التصليح والتامين التي باشرتها الشركة الوطنية كوسيدار، بعد ان تم تسخيرها لهذا الغرض على وجه الاستعجال.

و اوضح البيان ان المجمع الذي يعود اصله الى الحقبة الاستعمارية، تعرض الى انهيار في الشق الايمن، ما سبب حفرة بعمق اربعة امتارا بفعل تسربات معتبرة لمياه الامطار.

و قع هذا الحادث بعد امطار طوفانيه شهدتها العاصمة خلال ليلة 7 الى 8 سبتمبر الجاري، يوضح البيان الذي اشار الى ان الوكالة الوطنية للموارد المائية افادت ان نسبة التساقط خلال هذه الفترة قد بلغت 78 مليمتر في محطة بئر مراد رايس و 85 مليمتر في محطة براقي، "و تعد هذه النسب استثنائية و هي راجعة للتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على بلدنا".

و ذكر البيان ان وزارة الموارد المائية جندت كل طاقاتها البشرية و المادية لمساندة و دعم الجماعات المحلية في جهودها، قصد التكفل و الحد من مخلفات الفيضانات.

آخر تعديل على الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 17:50
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براقي يعاين أشغال التصليح التي خصت مجمع هام لمياه الصرف الصحي بواد كنيس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 17:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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