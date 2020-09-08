مستغانم: ولادة أربعة توائم من فصيلة الأسود الإفريقية بحديقة الحيوانات

مستغانم - شهدت حديقة الحيوانات بحظيرة التسلية و الترفية "موستالاند" بولاية مستغانم مؤخرا ولادة أربعة توائم بنية اللون من فصيلة الأسود الإفريقية، حسبما علم يوم الثلاثاء من إدارة الحديقة.

وأوضح مدير العيادة البيطرية بموستالاند، بلخضر واسيني، ل/وأج أن "هذه ثالث ولادة ناجحة لهذا النوع من الحيوانات داخل حديقة مستغانم منذ افتتاح هذا الفضاء في يوليو 2017."

وعرفت ذات الحديقة خلال العامين الماضيين ولادتين ناجحتين لسبعة أشبال من هذه الفصيلة الإفريقية من بينهم شبل أبيض نادر انقرض في الطبيعة ولم يعد موجودا إلا ببعض الحدائق في العالم، يضيف ذات المسؤول.

وذكر السيد واسيني أن "التوائم الأربعة حاليا في وضعية صحية جيدة، خاصة أن الفريق الطبي للحديقة وفر جميع الشروط الضرورية للرعاية البيطرية والتي تسمح للأشبال الصغيرة بالاعتماد على الأم "شيما" فقط دون أي مساعدة."

وشهدت حديقة موستالاند مؤخرا ولادات جديدة من عدة فصائل بما في ذلك الأنواع الحيوانية الجزائرية المهددة بالانقراض، على غرار الأيل الجزائري و الأوروبي (3 صغار) وحيوان اللاما اللاتيني (صغير واحد) وقرد "المكاك" (صغير واحد) والخنازير الآسيوية الفيتنامية (3 صغار)، يضيف المسؤول.

ويوجد بهذا الفضاء حاليا 16 أسد وشبل من فصيلة الأسود الإفريقية وقطين كبيرين من نوع "ليجر" و سبعة (7) نمور ملكية بنغالية من بينها ثلاثة (3) نمور بيضاء اللون، إضافة إلى 140 حيوان آخر من 43 صنفا وفصيلة، على غرار"الذئاب القطبية البيضاء" و"اللاما" و"الياك" وقرود "البابوا" الغابونية، وبعض الأنواع الجزائرية المهددة بالانقراض "كالضبع المخطط" و"الفنك" وقرد "المكاك" أو "الماغو"، كما أشار إليه بلخضر واسيني.