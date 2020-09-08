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خنشلة : عشرات المساكن تغمرها سيول الأمطار الرعدية ببلدية انسيغة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 08:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

خنشلة - غمرت سيول الأمطار الرعدية التي تساقطت مساء الاثنين على بلدية انسيغة بولاية خنشلة عشرات المنازل كما تسببت في تعطيل حركة مرور المركبات, حسب ما لوحظ.

وقد تسربت مياه الأمطار إلى داخل عشرات المساكن بأحياء السلام و البياضة والشعراوي ببلدية انسيغة بسبب انسداد البالوعات والمجاري المائية دون تسجيل خسائر بشرية.

وقام السكان برفقة عناصر الحماية المدنية بتصريف المياه من داخل المساكن المتضررة والعمل على تصريف المياه الراكدة عبر الشوارع الرئيسية لهذه الجماعة المحلية لتسهيل حركة المرور بالنسبة للراجلين والمركبات.

كما تسببت تقلبات الطقس في ركود كميات كبيرة من المياه عبر الشوارع الرئيسية والفرعية.

وقد تضررت المحاصيل الزراعية بالمستثمرات الفلاحية المنتشرة عبر إقليم بلدية انسيغة والمختصة في إنتاج مختلف الفواكه و الخضروات بسبب التساقط الكثيف لحبات البرد.

وقد تنقل والي خنشلة علي بوزيدي رفقة المدير الولائي للحماية المدنية الرائد عبد المالك بوبرطخ و العيد جغلال نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لذات الجماعة المحلية إلى الأحياء المتضررة, حيث استمعا لانشغالات السكان و شددا على المسؤولين المحليين باتخاذ إجراءات استعجالية للشروع في أشغال إنجاز مشروع حماية المدينة من الفيضانات.

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خنشلة : عشرات المساكن تغمرها سيول الأمطار الرعدية ببلدية انسيغة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 08:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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