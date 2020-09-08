خنشلة : عشرات المساكن تغمرها سيول الأمطار الرعدية ببلدية انسيغة

سفير هولاندا يشيد بالتعاون بين البلدين -

الدرك الوطني يضع مخططا خاصا لتأمين امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا -

امتحان شهادة التعليم المتوسط : ظروف تنظيمية حسنة تميز اليوم الأول في ظل احترام البروتوكول الصحي -

سفير دولة الفاتيكان ينوه بـ العلاقات الجيدة التي تربط الجزائر بالفاتيكان -

المجلس الشعبي الوطني يعقد يوم الخميس جلسة للتصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور -

سلطة ضبط السمعي البصري تطالب قناة الحياة TV بضرورة الالتزام بالقواعد المهنية -

بن زيان: نحو تعزيز قدرات الشبكة الوطنية للتعليم والبحث -

امطار رعدية مرتقبة في عدة ولايات من شرق الوطن ابتداء من ظهيرة الاثنين -

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواصلة إيلاء محو الأمية كل الاهتمام والمتابعة -

مالي: دول غرب افريقيا تدعو مجددا الى عودة سريعة للمؤسسات الديمقراطية -

وفاة اللواء مفتاح صواب: الفريق شنقريحة يتقدم بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد -

آيت علي براهم: مركب سيدار الحجار بموارده وتجهيزاته يعول عليه لبعث المخطط الصناعي الجديد -

توافد أكثر من 23 مليون مصطاف على الشواطئ بين 15 و 31 أغسطس -

المجلس الشعبي الوطني: ضبط رزنامة أشغال دراسة مشروع تعديل الدستور -

كورونا: 289 إصابة جديدة، 240 حالة شفاء و6 وفيات -

وفاة اللواء مفتاح صواب: الرئيس تبون يشيد بمساره الحافل بالعطاء الدائم في خدمة الجيش -

رزيق : الجزائر تسعى الى اختراق السوق الافريقية تجاريا -

بن عبد الرحمان: مشكل نقص السيولة النقدية سيحل قريبا -

حميدو: دعوة كافة الفاعلين إلى الالتزام بتعميم التزود بخدمة الدفع الالكتروني -