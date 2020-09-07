امطار رعدية مرتقبة في عدة ولايات من شرق الوطن ابتداء من ظهيرة الاثنين

الجزائر- يرتقب تسجيل تساقط امطار تكون رعدية احيانا ابتداء من ظهيرة اليوم الاثنين في عدة ولايات من شرق الوطن لتمس غدا الثلاثاء ولايات اخرى من الوسط, حسبما ورد في نشرية خاصة للمركز الوطني للتوقعات الجوية.

و تمس هذه الامطار الممتدة صلاحيتها من اليوم الاثنين على الساعة الثالثة زوالا الى غاية يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة زوالا كل من ولايات المسيلة و برج بوعريريج و سطيف و ميلة و قسنطينة و قالمة و ام البواقي و سوق اهراس و تبسة و خنشلة و باتنة.

و تشير النشرية الى ان الكميات المرتقبة ستصل ما بين 20 و 40 مم.

بينما ستخص هذه الامطار غدا الثلاثاء في مرحلة ثانية عددا من ولايات الوسط و هي تيبازة و الجزائر العاصمة و البليدة و بومرداس و تيزي وزو و البويرة و بجاية و جيجل و سكيكدة. و تمتد صلاحيتها من يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة صباحا الى غاية الساعة الثالثة زوالا, حسب نفس المصدر الذي يشير الى ان كميات الامطار المرتقبة ستصل ما بين 20 و 30 مم.

و تضيف ذات النشرية ان هاته الامطار ستكون مرفوقة بهبوب رياح قوية تتخللها رعود.