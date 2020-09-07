امطار رعدية مرتقبة في عدة ولايات من شرق الوطن ابتداء من ظهيرة الاثنين

و تمس هذه الامطار الممتدة صلاحيتها من اليوم الاثنين على الساعة الثالثة زوالا الى غاية يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة زوالا كل من ولايات المسيلة و برج بوعريريج و سطيف و ميلة و قسنطينة و قالمة و ام البواقي و سوق اهراس و تبسة و خنشلة و باتنة.
و تشير النشرية الى ان الكميات المرتقبة ستصل ما بين 20 و 40 مم.
بينما ستخص هذه الامطار غدا الثلاثاء في مرحلة ثانية عددا من ولايات الوسط و هي تيبازة و الجزائر العاصمة و البليدة و بومرداس و تيزي وزو و البويرة و بجاية و جيجل و سكيكدة. و تمتد صلاحيتها من يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة صباحا الى غاية الساعة الثالثة زوالا, حسب نفس المصدر الذي يشير الى ان كميات الامطار المرتقبة ستصل ما بين 20 و 30 مم.
و تضيف ذات النشرية ان هاته الامطار ستكون مرفوقة بهبوب رياح قوية تتخللها رعود.