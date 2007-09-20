أدرار: تضرر 162 مسكن وتسجيل أضرار بمنشآت مائية جراء الأمطار الأخيرة بتيميمون

أدرار - خلفت الأمطار الناجمة عن التقلبات الجوية التي شهدتها الولاية المنتدبة تيميمون (شمال أدرار) نهاية الشهر الماضي تضرر 162 مسكن وتسجيل أضرار ببعض المنشآت قطاع الموارد المائية، حسبما علم يوم الاثنين من مصالح الولاية.

وقد شكلت المصالح المذكورة فرق معاينة تضم ممثلين عن هيئات إدارية وأسلاك أمنية وفعاليات المجتمع المدني بتيميمون، للوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين والهياكل.

و أسفرت عملية إحصاء الأضرار في قطاع السكن عن تسجيل 71 مسكنا متضررا بنسبة 51 % و 91 مسكنا متضررا بنسبة أقل من 50 % في حين سجلت في قطاع الموارد المائية أضرار بقناة الربط الرئيسية لشبكتي المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي عبر القصر القديم.

كما خلفت هذه الوضعية تضرر ثلاث فقارات بالمنطقة وهي فقارة امغير وفقارة السي عبد الرحمن بقصر أحراش وفقارة زقور بأولاد الحاج، إضافة إلى تسجيل أضرار في مقطع من الطريق الفرعي بقصر أفلي.

كما سجلت أيضا أضرار على مستوى 6 مدارس ابتدائية بقصور اسماعيل أحمد وزاوية الحاج بلقاسم وتيزقاغت والقصبة وتحتايت وعين باديس.

وفي هذا الصدد، اتخذت السلطات الولائية جملة من التدابير للتكفل بهذه الأضرار من خلال تسجيل عدة عمليات بغلاف مالي إجمالي قدر بأزيد من 109 مليون دج خصصت لتجديد توسيع قناة إيصال مياه الشرب وترميم وصيانة المدارس الابتدائية المتضررة .

كما تمت مراسلة وزارتي السكن والعمران والمجينة والداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم لتسجيل عمليات تتعلق بتخصيص 71 إعانة سكنية موجهة للبناء الريفي و91 إعانة سكنية موجهة للترميم.

هذا إلى جانب عملية لإعادة تهيئة وترميم الفقارات المتضررة وعملية لإعادة تهيئة وترميم الأضرار التي لحقت بقناة الربط الرئيسية لشبكة الصرف الصحي.