إيليزي: تشغيل محطة جديدة للبث الإذاعي والتلفزي ببلدية برج عمر إدريس

إيليزي - تم تشغيل محطة جديدة للبث الإذاعي والتلفزي ببلدية برج عمر إدريس (720 كلم شمال إيليزي)، في إطار تحسين خدمة التقاط البث التلفزي بجودة عالية ومواكبة التطورات التكنولوجية، حسبما أستفيد يوم الاثنين لدى المديرية الجهوية لمؤسسة البث الاذاعي والتلفزي لمنطقة الجنوب الشرقي.

وستمكن هذه المحطة الجديدة ساكنة بلدية برج عمر إدريس والمناطق المجاورة لها، من التقاط واستقبال باقة قنوات التلفزيون العمومي بجودة عالية من خلال الانتقال من نظام البث التماثلي إلى البث الرقمي، كما ستساهم هذه المحطة الجديدة التي تبلغ قوتها 200 واط في رفع من نسبة تغطية البث التلفزي بالولاية إلى 80 بالمائة، حسب ما أوضح لـ/وأج/ المدير الجهوي، عمار بودراع.

وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية المؤسسة التي تهدف الى تعميم وتعزيز البث الرقمي على نطاق واسع حيث سيتم الشروع في القريب العاجل في تجسيد عمليات مماثلة تستهدف بعض مناطق الظل بالولاية، يضيف ذات المسؤول.

للإشارة فإن ولاية إيليزي تتوفر على أربع محطات للبث الإذاعي والتلفزي الى جانب محطة برج عمر إدريس الجديدة حيث تضمن تغطية بث بنسبة 80 بالمائة على مستوى الولاية.