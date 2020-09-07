Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيليزي: تشغيل محطة جديدة للبث الإذاعي والتلفزي ببلدية برج عمر إدريس

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 14:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات
إيليزي: تشغيل محطة جديدة للبث الإذاعي والتلفزي ببلدية برج عمر إدريس

إيليزي - تم تشغيل محطة جديدة للبث الإذاعي والتلفزي ببلدية برج عمر إدريس (720 كلم شمال إيليزي)، في إطار تحسين خدمة التقاط البث التلفزي بجودة عالية ومواكبة التطورات التكنولوجية، حسبما أستفيد يوم الاثنين لدى المديرية الجهوية لمؤسسة البث الاذاعي والتلفزي لمنطقة الجنوب الشرقي.

وستمكن هذه المحطة الجديدة ساكنة بلدية برج عمر إدريس والمناطق المجاورة لها، من التقاط واستقبال باقة قنوات التلفزيون العمومي بجودة عالية من خلال الانتقال من نظام البث التماثلي إلى البث الرقمي، كما ستساهم هذه المحطة الجديدة التي تبلغ قوتها 200 واط في رفع من نسبة تغطية البث التلفزي بالولاية إلى 80 بالمائة، حسب ما أوضح لـ/وأج/ المدير الجهوي، عمار بودراع.

وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية المؤسسة التي تهدف الى تعميم وتعزيز البث الرقمي على نطاق واسع حيث سيتم الشروع في القريب العاجل في تجسيد عمليات مماثلة تستهدف بعض مناطق الظل بالولاية، يضيف ذات المسؤول.

للإشارة فإن ولاية إيليزي تتوفر على أربع محطات للبث الإذاعي والتلفزي الى جانب محطة برج عمر إدريس الجديدة حيث تضمن تغطية بث بنسبة 80 بالمائة على مستوى الولاية.

كلـمات مفتـاحيــة :
إيليزي: تشغيل محطة جديدة للبث الإذاعي والتلفزي ببلدية برج عمر إدريس
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 14:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.07

بن عبد الرحمان: فتح المجال لإنشاء بنوك خاصة يندرج ضمن الاصلاحات البنكية المبرمجة

20.09.07

قسنطينة: انطلاق نشاطات متنوعة لإحياء الذكرى الـ64 لاستشهاد زيغود يوسف

20.09.07

التوقيع على إتفاق تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني في المؤسسات السياحية

20.09.07

إمتحان شهادة التعليم المتوسط: ظروف تنظيمية "حسنة" تميز اليوم الأول

20.09.07

أدرار: تضرر 162 مسكن وتسجيل أضرار بمنشآت مائية جراء الأمطار الأخيرة بتيميمون

20.09.07

الرئيس تبون يستقبل سفير دولة الفاتيكان بالجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.31

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة

20.09.01

تعيين حسين حلوان رئيسا مديرا عاما لـمؤسسة اتصالات الجزائر وإنهاء مهام مدير عام بريد…

20.08.31

التوقيع على اتفاقيتين لحماية التراث الثقافي بواسطة التصوير عبر الأقمار الصناعية

20.09.02

كيفيات تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي محور اجتماع الحكومة

20.09.01

الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الإيسيسكو للإبداع التعبيري باللغة العربية

20.09.01

المدير العام للأمن الوطني يؤكد على ضرورة التكثيف من النشاط الأمني