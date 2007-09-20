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هزة أرضية قوتها 9ر3 درجة بولاية المسيلة

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 08:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات
هزة أرضية قوتها 9ر3 درجة بولاية المسيلة

الجزائر- وقعت هزة أرضية قوتها 9ر3 درجة على مقياس ريشتر يوم الاثنين بولاية المسيلة حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء .

و أوضح البيان ان الهزة وقعت على الساعة الثانية و31 دقيقة صباحا (02 ر31) وحدد مركزها على بعد 13 كلم جنوب شرق خوبانا (ولاية المسيلة).

اقرأ أيضا : ميلة: هزة أرضية بقوة 0ر3 بقرارم قوقة 

 

آخر تعديل على الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 08:43
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هزة أرضية قوتها 9ر3 درجة بولاية المسيلة
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 08:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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