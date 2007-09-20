هزة أرضية قوتها 9ر3 درجة بولاية المسيلة

و أوضح البيان ان الهزة وقعت على الساعة الثانية و31 دقيقة صباحا (02 ر31) وحدد مركزها على بعد 13 كلم جنوب شرق خوبانا (ولاية المسيلة).
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- وقعت هزة أرضية قوتها 9ر3 درجة على مقياس ريشتر يوم الاثنين بولاية المسيلة حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء .
و أوضح البيان ان الهزة وقعت على الساعة الثانية و31 دقيقة صباحا (02 ر31) وحدد مركزها على بعد 13 كلم جنوب شرق خوبانا (ولاية المسيلة).
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