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المدير العام للأمن الوطني يشدد على تكثيف الجهود لمحاربة الجريمة الحضرية

  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 18:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرات
المدير العام للأمن الوطني يشدد على تكثيف الجهود لمحاربة الجريمة الحضرية

سطيف - شدد المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي يوم الأحد بسطيف على تكثيف الجهود لمحاربة الجريمة الحضرية لبسط الأمن و الطمأنينة.

وخلال إشرافه بمقر أمن ولاية سطيف على لقاء داخلي مع رؤساء أمن الولايات لناحية شرق البلاد بحضور مديرين مركزيين و رؤساء المصالح الجهوية للشرطة لذات الجهة و ذلك في إطار الاستعدادات لمرافقة الدخول الاجتماعي وتأمين مجريات امتحانات شهادتي التعليم المتوسط و الباكالوريا والدخول المدرسي والجامعي، شدد السيد أونيسي على "ضرورة مرافقة المواطن و تقديم خدمة عمومية ترقى إلى تطلعاته بما يعزز الشعور بالأمن و الطمأنينة لديه"، حسب ما ورد في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البيان أن المدير العام للأمن الوطني أكد أيضا على "مضاعفة الجهود الميدانية والعملياتية في مجال محاربة الجريمة بكل أشكالها بما في ذلك الجرائم المعلوماتية و الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الجرائم الاقتصادية و شبكات الهجرة غير الشرعية."

كما أكد المدير العام للأمن الوطني على "تكثيف الجهود و تسخير كل الطاقات البشرية و الإمكانات المادية لمحاربة الجريمة الحضرية" و "السهر على تطبيق القوانين بكل صرامة و مجابهة ظاهرة الاعتداءات على الأشخاص و الممتلكات و التصدي بحزم لحاملي و مستعملي الأسلحة المحظورة و كل ما من شأنه المساس بأمن و سكينة المواطن داخل الأحياء السكنية".

كما شدد المدير العام للأمن الوطني على "مواصلة العمل التوعوي لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية بإشراك فعاليات المجتمع المدني و وسائل الإعلام الوطنية"، حسب ما جاء في البيان.

آخر تعديل على الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 19:10
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المدير العام للأمن الوطني يشدد على تكثيف الجهود لمحاربة الجريمة الحضرية
  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 18:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرة   شارك

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