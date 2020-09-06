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رزيق في زيارة الى أقصى الجنوب لمعاينة تجسيد تجارة المقايضة مع الدول الحدودية

  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 13:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات

الجزائر- سيشرع وزير التجارة, كمال رزيق, رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي, في زيارة عمل و تفقد الى ولايتي تندوف و أدرار يومي الاثنين والثلاثاء على التوالي, قصد معاينة تجسيد تجارة المقايضة مع الدول الحدودية.

و جاء في بيان لوزارة التجارة يوم الأحد أن هذه الزيارة تندرج في اطار "متابعة تجسيد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة و المالية الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية".

كما سيسمح تنقل الوزيرين الى هاتين الولايتين بمعاينة تفعيل الإجراء التنظيمي الجديد الذي اتخذته الوزارة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتأطير عمليات التصدير نحو دول الجوار والذي يقضي بضمان نقل المنتجات المصدرة الى غاية النقطة الكيلومترية صفر على مستوى الشريط الحدودي مع كل بلد, يضيف البيان.

اقرأ أيضا :  تجارة المقايضة الحدودية: رزيق في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي تمنراست واليزي 

و سيتم خلال الزيارة تدشين وزيارة بعض المرافق التابعة للقطاع إضافة الى لقاءات خاصة مع المتعاملين الاقتصاديين لكلا الولايتين.

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رزيق في زيارة الى أقصى الجنوب لمعاينة تجسيد تجارة المقايضة مع الدول الحدودية
  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 13:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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