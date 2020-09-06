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ميناء مستغانم : ارتفاع النشاط التجاري خلال شهر أغسطس الماضي

  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 11:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات
ميناء مستغانم : ارتفاع النشاط التجاري خلال شهر أغسطس الماضي

مستغانم - عرف النشاط التجاري بميناء مستغانم ارتفاعا تجاوز الضعف خلال شهر أغسطس الماضي بالمقارنة مع شهر جويلية, حسبما علم الأحد من مديرية الاستغلال التجاري بهذه المؤسسة المينائية.

وأبرزت حصيلة شهرية قدمتها مصلحة الإحصائيات أن نشاط الاستيراد والتصدير عبر ميناء مستغانم التجاري بلغ خلال شهر أغسطس الماضي 55.644 طن مقابل 26.705 طن خلال شهر يوليو, أي بنسبة نمو شهري تجاوزت 108%.

وتم خلال ذات الفترة شحن وتفريغ 24 باخرة محملة بمختلف المواد والبضائع مقابل 17 باخرة خلال شهر يوليو الماضي, وفقا لذات الحصيلة.

وعرف شهر أغسطس تفريغ 25 ألف طن من الأسمدة و8.600 طن من الخشب و7.000 طن من المواد الكيميائية (كاربونات الكالسيوم) و5.000 طن من الزفت (الإسفلت) و4.000 طن من المواد الفلاحية (مادتي الشعير والشوفان) وشحن 220 طن من الهيليوم.

وتجاوز حجم النشاط التجاري بين 1 يناير و31 أغسطس الماضيين 537.686 طن من بينها قرابة 50 ألف طن من المواد والبضائع المصدرة وأزيد من 190 ألف طن من مختلف المواد الحديدية (سبائك ولفائف وأنابيب وحديد البناء), يضيف ذات المصدر.

للإشارة بلغ الحجم الإجمالي للنشاط التجاري لمؤسسة ميناء مستغانم خلال العام الماضي 2ر1 مليون طن مع تسجيل منحنى تصاعدي للصادرات بلغ أزيد من 168 ألف طن من مختلف البضائع والمنتجات الفلاحية والمواد التي تم شحنها إلى وجهات مختلفة.

كلـمات مفتـاحيــة :
ميناء مستغانم : ارتفاع النشاط التجاري خلال شهر أغسطس الماضي
  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 11:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

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