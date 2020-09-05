تمويل ستة مشاريع فلاحية في إطارالشراكة بين الحظيرة الوطنية لجرجرة والاتحاد الاوروبي

تيزي وزو - تستفيد ستة مشاريع مصغرة لاستثمارات فلاحية من تمويل على مستوى قطاع تالا ايلاف بجنوب تيزي وزو، في اطار مشروع الدعم الموجه لمجموعات الفلاحين الناشطين ضمن الحظائر الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء يوم السبت في بيان للحظيرة الوطنية لجرجرة.

وأشار البيان إلى ضبط أخر اللمسات المتعلقة بهذا المشروع، الذي خصص له غلاف مالي قدره 4ر5 مليون دينار، خلال اجتماع تم عقده الفاتح من سبتمبر الجاري ما بين الحظيرة الوطنية لجرجرة والاتحاد الاوروبي وجمعية التفكير والتبادل والعمل من اجل البيئة والتنمية بالاضافة لبلدية واضية.

وبحسب توضيحات المصدر ذاته، تم اقتراح هذه المشاريع بهدف تحسين ظروف السكان المجاورين للحظيرة من خلال تلقينهم طرق "إنتاج تغذية سليمة ومستدامة تناسب احتياجاتهم في إطار استراتيجية شاملة تساهم في الحفاظ وترقية الموارد الطبيعية للمنطقة".

ويتعلق الأمر، بحسب ذات البيان، بانجاز مشتلة من اجل إعادة الاعتبار للتراث النباتي المحلي و مزرعة فلاحية بيئية و مزرعة لانتاج الفطر و وحدة لإنتاج خلايا النحل و وحدة لمنتجات اللحوم المحلية، اضافة إلى وحدة لعشرين خلية نحل مكتملة وتهيئة موقع لوضع منحلة.

وعلاوة عن التمويل المذكور، استفاد حاملو هذه المشاريع من أربعة دورات تكوينية خاصة بالفلاحة البيئية و الزراعة البيولوجية و تقنيات استغلال الموارد المائية بالجبال و إنتاج جبن الماعز تقليديا و تربية النحل.

كما تم في إطار نفس البرنامج تنظيم خرجتين الى الميدان من اجل تبادل الخبرات، أحداهما تم تنفيذها على مستوى الأطلس البليدي و ضواحيه، فيما تم إلغاء الخرجة الثانية المبرمجة إلى الحظيرة الوطنية بالسيفان بفرنسا، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وفق ذات المصدر.