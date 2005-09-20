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تسرب النفط على مستوى الأنبوب OK1 بولاية الوادي: وفد وزاري للاطلاع على الوضع

  أدرج يـوم : السبت, 05 أيلول/سبتمبر 2020 16:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

الوادي - حل وفد وزاري يقوده وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم كمال بالجود يوم السبت بولاية الوادي للاطلاع عن كثب على الوضع الناتج عن تسرب النفط الذي سجل الخميس الفارط على مستوى خط نقل البترول OK1.

وقد قام الوفد المتكون من وزراء الطاقة والبيئة والموارد المائية والزراعة والتنمية الريفية، وهم على التوالي عبد المجيد عطار ونصيرة بن حراث وأرزقي براقي وعبد الحميد حمدان، بزيارة موقع التسرب بهدف الاطلاع عن الوضع وأثره على البيئة وكذا الاجراءات المتخذة لمعالجة الوضع.

وقد اصدر مجمع سوناطراك اليوم السبت بيانا حول التدابير والقرارات التي اتخذت لمعالجة مخلفات تسرب النفط الذي سجل الخميس الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية على مستوى الأنبوب OK1 بمنطقة البعاج (ولاية الوادي) الرابط مابين منطقة حوض الحمراء (حاسي مسعود) وسكيكدة.

وتتمثل هذه التدابير في إجراء تحقيق تكميلي لمعرفة وتحديد الأسباب الاخرى الممكنة لهذه الحادثة وإرسال فريق متعدد التخصصات لإجراء تشخيص كامل على طول الوادي من أجل تحديد مدى الأضرار المحتملة على البيئة.

كما تشمل حشد جميع وسائل المؤسسة والفروع التابعة لها حينا لامتصاص وشفط المياه الملوثة على طول الوادي و المعالجة الكاملة لبقع المياه على طول الوادي والتي يمكن أن تكون ملوثة وكذلك نقل التربة الملوثة في مكان الحادث لمعالجتها في الوحدات الخاصة للمؤسسة، حسب البيان.

آخر تعديل على السبت, 05 أيلول/سبتمبر 2020 16:51
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تسرب النفط على مستوى الأنبوب OK1 بولاية الوادي: وفد وزاري للاطلاع على الوضع
  أدرج يـوم : السبت, 05 أيلول/سبتمبر 2020 16:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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