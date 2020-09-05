قسنطينة: إطلاق أول تجربة نموذجية على المستوى المحلي في تربية أسماك المياه العذبة

قسنطينة - أطلقت أول تجربة نموذجية للاستثمار في تربية أسماك المياه العذبة بولاية قسنطينة و ذلك بأعالي حي زواغي سليمان تندرج في إطار تثمين هذه الشعبة عبر الولاية، حسب ما علم اليوم السبت من صاحب المبادرة عمار مداني.

وأوضح هذا المستثمر لـ/وأج أنه استهل نشاطه بـ 315 ألف سمكة صغيرة منها 225 ألف سمكة سندر و 50 ألف سمكة تلابيا أحمر و 40 ألف سمكة من نوع القط و ذلك عبر أربعة أحواض بسعة 1500 متر مكعب لكل واحد و ذلك بمزرعته الخاصة بمنطقة زواغي سليمان التي تعتبر، كما قال، محيطا ملائما لمزاولة هذا النوع من الأنشطة.

وأوضح صاحب المبادرة أن "الفكرة ليست وليدة الصدفة، بل نتاج حبي الكبير لهذا النوع من النشاط"، معتبرا دمج تربية المائيات مع الفلاحة الذي بدأ يأتي بثمارة بمستثمرته الفلاحية الخاصة التي استغل بها أكثر من 700 شجرة مثمرة على غرار المشمش والخوخ و النكتارين و الكرز و الليمون و العنب.

ويرى هذا المستثمر في الفلاحة و تربية المائيات بأن تجربته "تحمل آفاق واعدة"، مشيرا إلى أنه يستغل مياه أحواض تربية الأسماك المستعملة المدعمة بالأسمدة والمخلفات العضوية في السقي الفلاحي، لما لهذه المياه من فوائد ترفع من الإنتاج الزراعي.

وأكد في هذا الصدد أنه حقق هذه السنة زيادة في إنتاج الفواكه تقدر بأكثر من 30 بالمائة و ذلك بفضل استغلال مياه أحواض السمك في سقي الأشجار المثمرة.

وبعد أن أوضح أنه خلال فترة تتراوح ما بين خمسة و ستة أشهر تصل أحجام الأسماك إلى الحجم المطلوب لتسويقها، تطلع هذا المستثمر إلى تغطية السوق المحلية بأسماك المياه العذبة بنسءبة تفوق 70 بالمائة .

من جهته أكد مدير المصالح الفلاحية بالولاية، جمال الدين بن سراج، على تقديم كل التسهيلات للمستثمرين في هذه الشعبة و مرافقتهم لتثمينها محليا، فيما أبرزت بدورها رئيسة محطة الصيد البحري و تربية المائيات بالولاية التابعة لمديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية سكيكدة، مريم خزري، أن هذا المشروع الواعد الذي تمت مرافقته منذ بدايته سيعود بفوائد عديدة على القطاع الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بالسماد الحيواني، مؤكدة على ضرورة تثمين هذه الشعبة لتنويع الإنتاج المحلي.

وأكدت السيدة خزري أن المحطة بصدد التحضير لتكوين الفلاحين في هذا المجال لتمكينهم من إدماج هذا النوع من النشاط في الاستثمار الفلاحي.