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أدرار:  تنصيب الواليين المنتدبين للمقاطعتين الإداريتين برج باجي مختار و تيميمون

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 أيلول/سبتمبر 2020 18:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات
أدرار:  تنصيب الواليين المنتدبين للمقاطعتين الإداريتين برج باجي مختار و تيميمون

أدرار - أجريت مساء الخميس مراسيم تنصيب الواليين المنتدبين للمقاطعتين الإداريتين برج باجي مختار و تيميمون الواقعتين جنوب و شمال الولاية تحت إشراف والي أدرار.

و تأتي  هذه المراسيم تبعا للحركة الجزئية الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك الأمناء العامين للولايات و الولاة المنتدبين, مثلما أشار إليه السيد بهلول العربي.

و في هذا الإطار تم تنصيب كلا من حمادي عز الدين واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية الحدودية برج باجي مختار جنوب أدرار و السيد سبع ناصر واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية تيميمون شمال الولاية.

و لدى إشرافه على هذه المراسيم قدم والي أدرار بهلول العربي توجيهات للواليين المنتدبين الجديدين بضرورة العمل على الالتزام بالتوصيات المتمخضة عن لقاء الحكومة الولاة الأخير و التي تعد ورقة طريق لإرساء معالم الجزائر الجديدة التي تقوم على شراكة ميدانية بين السلطات العمومية و المجتمع المدني.

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أدرار:  تنصيب الواليين المنتدبين للمقاطعتين الإداريتين برج باجي مختار و تيميمون
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 أيلول/سبتمبر 2020 18:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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