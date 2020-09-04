أدرار:  تنصيب الواليين المنتدبين للمقاطعتين الإداريتين برج باجي مختار و تيميمون

أدرار - أجريت مساء الخميس مراسيم تنصيب الواليين المنتدبين للمقاطعتين الإداريتين برج باجي مختار و تيميمون الواقعتين جنوب و شمال الولاية تحت إشراف والي أدرار.

و تأتي هذه المراسيم تبعا للحركة الجزئية الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك الأمناء العامين للولايات و الولاة المنتدبين, مثلما أشار إليه السيد بهلول العربي.

و في هذا الإطار تم تنصيب كلا من حمادي عز الدين واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية الحدودية برج باجي مختار جنوب أدرار و السيد سبع ناصر واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية تيميمون شمال الولاية.

و لدى إشرافه على هذه المراسيم قدم والي أدرار بهلول العربي توجيهات للواليين المنتدبين الجديدين بضرورة العمل على الالتزام بالتوصيات المتمخضة عن لقاء الحكومة الولاة الأخير و التي تعد ورقة طريق لإرساء معالم الجزائر الجديدة التي تقوم على شراكة ميدانية بين السلطات العمومية و المجتمع المدني.