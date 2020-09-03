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تنصيب السيد محمد البركة دحاج واليا جديدا لتبسة

  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 12:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

تبسة- جرت يوم الخميس مراسم تنصيب السيد محمد البركة دحاج واليا جديدا على رأس ولاية تبسة خلفا للسيد مولاتي عطا الله الذي عين في نفس المنصب بولاية غليزان وذلك في إطار الحركة الجزئية التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة.

وقد حضر مراسم التنصيب التي احتضنها مقر الولاية السلطات المدنية والعسكرية و منتخبين إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، حيث تم بالمناسبة استلام وتسليم المهام بين الواليين.

وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أكد الوالي الجديد محمد البركة دحاج عزمه التام لاستكمال مسيرة التنمية بهذه الولاية الحدودية بما يتماشى وتطلعات المرحلة الحالية لبناء الجزائر الجديدة و ذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون والعمل على القضاء على مختلف المظاهر السلبية وتنمية مناطق الظل.

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ودعا بالمناسبة كذلك فعاليات المجتمع المدني إلى مرافقته من أجل تحقيق الهدف المرجو المتمثل بالأساس في تحسين الإطار المعيشي لساكنة هذه الولاية الحدودية.

من جهته، توجه السيد مولاتي عطا الله بالشكر لكل من شاركه العمل والتنمية طيلة ثلاث سنوات على رأس هذه الولاية التي تزخر بمقومات طبيعية وسياحية أكيدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب السيد محمد البركة دحاج واليا جديدا لتبسة
  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 12:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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