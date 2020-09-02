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قسنطينة : تنصيب المندوب المحلي لوسيط الجمهورية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 16:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات
قسنطينة : تنصيب المندوب المحلي لوسيط الجمهورية

قسنطينة- نظمت يوم الأربعاء مراسم التنصيب الرسمي لمندوب هيئة وساطة الجمهورية لولاية قسنطينة, يحيى سلامي, في مهامه بحضور السلطات المحلية و ممثلين عن المجتمع المدني.

وأوضح السيد سلامي في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيبه الرسمي أن تأسيس هيئة وساطة الجمهورية يعبر عن "تعهد و التزام مخلص و صادق لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, من أجل تحسين ظروف معيشة المواطنين" مؤكدا أنه سيعمل ليكون بمثابة "همزة وصل بين سكان المنطقة و سلطات البلاد لنقل شكاويهم و تظلماتهم".

وأوضح كذلك أنه سيركز في عمله على التنسيق مع ممثلي الحركة الجمعوية و المجتمع المدني بالولاية "خدمة للمواطن".

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من جهته, أكد والي الولاية, أحمد عبد الحفيظ ساسي, أن إدارته ستعمل على مرافقة المندوب المحلي لوسيط الجمهورية لتمكينه من "أداء مهمته في أحسن الظروف".

للتذكير, يأتي تنصيب مندوب هيئة وساطة الجمهورية و هي هيئة طعن غير قضائية تطبيقا للمرسوم الرئاسي لـ16 يوليو 2020 المتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية على مستوى الولايات.

آخر تعديل على الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 16:28
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قسنطينة : تنصيب المندوب المحلي لوسيط الجمهورية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 16:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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