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أم البواقي: حلول لجنة رئاسية للوقوف على واقع التنمية و الاستماع لانشغالات المواطنين بمناطق الظل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 18:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

أم البواقي - حلت اليوم الثلاثاء بولاية أم البواقي لجنة رئاسية للوقوف على واقع التنمية والاستماع لانشغالات المواطنين بمناطق الظل.

و أفاد رئيس الوفد المشكل لهذه اللجنة, إبراهيم مراد, في تصريح للصحافة على هامش الزيارة والذي تم تكليفه من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون بهذه المهمة, أن "الهدف من هذه الزيارة هو متابعة واقع التنمية بمناطق الظل بالولاية نظرا للأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية لهذه المناطق".

و بعد أن لفت السيد مراد إلى أهمية تحسين أوضاع المواطنين بمناطق الظل, أضاف بأن "مهمة اللجنة التي يرأسها لا تتوقف على متابعة التقارير التي ترد إليها من الولايات بهذا الخصوص فحسب, و إنما الوقوف ميدانيا على المشاريع المسجلة بمناطق الظل والأوضاع التي يعيشها المواطنون بها وتبليغها للهيئات العليا من أجل العمل على تحسينها".

وأضاف ذات المتحدث أن من بين المهام الموكلة للجنة الإصغاء لانشغالات المواطنين بمناطق الظل بالإضافة إلى العمل على تقديم توجيهات للسلطات المحلية عبر كامل ولايات الوطن من أجل تحسين وضع المواطنين المعيشي و هو ما التزم به –حسبه- رئيس الجمهورية في عديد خطاباته.

يذكر أن مناطق الظل المعنية بزيارة اللجنة الرئاسية عبر إقليم ولاية أم البواقي تقع ببلديات بحير الشرقي و الجازية و الضلعة بالإضافة إلى مسكيانة قبل أن تتوجه إلى ولاية تبسة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 18:50
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أم البواقي: حلول لجنة رئاسية للوقوف على واقع التنمية و الاستماع لانشغالات المواطنين بمناطق الظل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 18:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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