أمطار رعدية بولايات الجنوب الغربي و الجنوب الشرقي للبلاد ابتداء من اليوم الثلاثاء

الجزائر - ستشهد ولايات الجنوب الغربي و الجنوب الشرقي للبلاد ابتداء من اليوم الثلاثاء أمطارا رعدية، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة.

و أوضح ذات المصدر ان هذه الاضطرابات الجوية التي ستكون مصحوبة بتساقط حبات البرد ستمس ولايات تندوف و بشار و النعامة و البيض و شمال ادرار و الاغواط و غرداية.

و ستتراوح كميات الأمطار من 20 الى 30 ملم حسب ذات النشرية التي تمتد صلاحيتها من التاسعة صباحا (09:00) الى غاية التاسعة مساءا (21:00).

كما ستكون هناك أمطار مصحوبة برياح ستمس غدا الاربعاء ولايات الجلفة و شمال ورقلة و الوادي و بسكرة و خنشلة و تبسة بكميات تتراوح ما بين 30 و 40 ملم حسب نشرية تمتد صلاحياتها من اليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) الى غاية الاربعاء 2 سبتمبر على الساعة الثالثة صباحا (03:00).